[{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","shortLead":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","id":"20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa9759c-9814-411f-b048-f8c845c29cf9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","timestamp":"2018. december. 19. 19:38","title":"Fotók: így nézne ki Budapest új városnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar hajléktalan, akit mindenki szeretett London belvárosában. Magyar barátja, a 22 éves Kasza Gábor talált rá, már teljesen elkékült a hidegtől. A hányadékában feküdt, eszméletlenül. Hívták a mentőket, akik kórházba is vitték, de ott már nem tudtak rajta segíteni.","shortLead":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar...","id":"20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148668d9-1b6b-470d-84bc-ff71476277a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","timestamp":"2018. december. 20. 14:56","title":"Meghalt egy magyar hajléktalan London szívében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee990ca-5c7a-4e35-bb4d-656f98162d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.","shortLead":"A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.","id":"20181220_Dronok_a_Gatwick_repteren_budapesti_jaratot_is_toroltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee990ca-5c7a-4e35-bb4d-656f98162d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d49272-1a7c-4553-a82c-ed45e1f510bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Dronok_a_Gatwick_repteren_budapesti_jaratot_is_toroltek","timestamp":"2018. december. 20. 09:47","title":"Drónok a Gatwick reptéren: budapesti járatot is töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető közönséget. Két hétig, december 21-től január 4-ig 100 film lesz szabadon elérhető a Filmarchívum Vimeo csatornáján. ","shortLead":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető...","id":"20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1be8d-ab4c-4513-bba7-592dd5515096","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","timestamp":"2018. december. 21. 09:18","title":"Meglepetés: az ünnepek alatt száz filmet nézhet meg ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főszerepet a Trónok harcából ismert Emilia Clarke játssza majd. A film a Wham! híres slágerének történetét idézi fel.","shortLead":"A főszerepet a Trónok harcából ismert Emilia Clarke játssza majd. A film a Wham! híres slágerének történetét idézi fel.","id":"20181221_last_christmas_wham_george_michael_karacsony_film_emilia_clarke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6688472-1d45-4ce4-8885-6ae8315f2312","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_last_christmas_wham_george_michael_karacsony_film_emilia_clarke","timestamp":"2018. december. 21. 11:55","title":"Hiánypótló: filmet csinálnak a Last Christmasből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük, hogyan látták a szeretetet a pszichológia legnagyobb elméletalkotói. ","shortLead":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük...","id":"20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841eee69-051c-4003-a85f-9afcf9ce8f39","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","timestamp":"2018. december. 20. 17:30","title":"Jól szeretni ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint írni vagy olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]