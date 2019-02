Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Hatos Pál","category":"itthon","description":"Hatos Pál történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tervezett Közép-Európai Kutatóintézetet felkért vezetőjének válasza Tamás Gáspár Miklósnak. ","shortLead":"Hatos Pál történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tervezett Közép-Európai Kutatóintézetet felkért vezetőjének...","id":"20190214_TGM_a_lincselo_profeta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b15b9-b602-4423-8977-7c3c459e4af1","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_TGM_a_lincselo_profeta","timestamp":"2019. február. 14. 11:46","title":"TGM, a lincselő próféta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","shortLead":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","id":"20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c36f65-fe86-4aad-bcba-65db91d135bf","keywords":null,"link":"/elet/20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","timestamp":"2019. február. 12. 16:37","title":"George Clooney nagyon aggódik Meghan Markle-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és a rosszindulatú appot már el is távolították a Google alkalmazás-áruházából.","shortLead":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és...","id":"20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522cb24-d79b-4f35-8fd0-6e80f1b11631","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","timestamp":"2019. február. 14. 12:03","title":"Így lopta a pénzt a trükkös vírus az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és kamatmentes hitel fennálló tőketartozásának elengedését.","shortLead":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és...","id":"20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2b60c3-0a39-4822-aa2d-caae0fcc338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","timestamp":"2019. február. 14. 12:33","title":"Nem három, MÉG három gyerek kell az orbáni szuperhitel tartozásának elengedéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3ed9ea-038f-43a7-9e92-6ce579fd79ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","timestamp":"2019. február. 12. 16:27","title":"Marabu FékNyúz: Akadémiavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program nyomkövetőként is működik, a szaúdi nők mozgását lehet vele megfigyelni. Az alkalmazás a Google és az Apple boltjában is megtalálható, a jogvédők szerint a két technológiai cég ezzel hozzájárul a szaúdi nők elnyomásához.","shortLead":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program...","id":"20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43899c6-0fdd-4e19-8cba-5338d6443e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","timestamp":"2019. február. 13. 16:03","title":"Kiakadtak a jogvédők: olyan alkalmazás készült, amellyel a szaúdi férfiak követni tudják, merre járnak a feleségeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már a kiterjesztett valóságot használja. Az újdonságot ezúttal az Engadget újságírói nézhették meg közelebbről.","shortLead":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már...","id":"20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf0c72-9bf0-420f-8fb9-36aca035ed10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2019. február. 12. 18:33","title":"Felejtse el, amit a Google Térképről eddig tudott, teljesen más lesz a navigálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de a kívánt gyerekszámot vélhetően ezekkel sem sikerül majd elérni.","shortLead":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de...","id":"20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f64e24-991f-4ee3-9db3-d7efdc279271","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","timestamp":"2019. február. 14. 09:59","title":"Fognak anyagi haszonért szülni a magyarok? Ez egyáltalán Orbánék célja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]