[{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly ősszel - jelentette az Aszahi Sinbun című japán napilap vasárnap.","shortLead":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök...","id":"20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dede41f-c12f-4fa4-a89b-fefc419175f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","timestamp":"2019. február. 17. 09:26","title":"Donald Trump kérte Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók szerint a fluoridos készítmények túlzott használata nem kis problémához vezethet. A túlzott fogkrémhasználat a kisebbeknél fokozottan előfordulhat.","shortLead":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók...","id":"20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f609d043-baca-47d3-b489-f6e3242765c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","timestamp":"2019. február. 18. 09:03","title":"Ön mennyi fogkrémet nyom a fogkeféjére? És a gyerekének? Baj, ha túl sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rövid ideig azonban újra lehet még repülni Norvégiába a céggel. A nizzai és bordeaux-i járat viszont egész nyáron járni fog.\r

\r

","shortLead":"Egy rövid ideig azonban újra lehet még repülni Norvégiába a céggel. A nizzai és bordeaux-i járat viszont egész nyáron...","id":"20190218_AirPortal_megszunik_a_Wizz_Air_bergeni_jarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554a83f4-9918-4895-abac-95ee55a82c38","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_AirPortal_megszunik_a_Wizz_Air_bergeni_jarata","timestamp":"2019. február. 18. 10:13","title":"AirPortal: megszűnik a Wizz Air bergeni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot hallathat, mint egy óriási dobütés – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot...","id":"20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c20aa67-6f37-4553-a03d-60bb255e00e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","timestamp":"2019. február. 17. 11:03","title":"Különös hangokat fedeztek fel a Föld körül, mintha egy óriási dobot verne a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","shortLead":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","id":"20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3b19ff-f06f-498c-a665-fa3aba665233","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","timestamp":"2019. február. 18. 07:12","title":"Hét új dalt írt Curtis az elvonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b37bc2-79a8-4f6f-814c-4fd4ade2b377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami cégeknél már érdeklődtek a 400 órás túlórakeretről, magáncégnél azonban eddig nem jártak. Miután a vezetés nem tárgyalt velük, azt ígérték, visszatérnek.","shortLead":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami...","id":"20190218_ellenzek_orban_tuloratorveny_suzuki_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b37bc2-79a8-4f6f-814c-4fd4ade2b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdc5f96-9292-4a41-b168-231a21c85ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_ellenzek_orban_tuloratorveny_suzuki_akcio","timestamp":"2019. február. 18. 19:20","title":"Az Izraelből hazatérő Orbánt még meglepetés várja, az ellenzék a Suzukinál akciózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése.","shortLead":"Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése.","id":"20190219_Tul_sok_embert_rugtak_ki_a_nagy_allami_leepitesben_tobb_szolgaltatas_is_akadozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b382b27-f409-4897-bc70-46e4bc8ed25f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Tul_sok_embert_rugtak_ki_a_nagy_allami_leepitesben_tobb_szolgaltatas_is_akadozik","timestamp":"2019. február. 19. 06:11","title":"Túl sok embert rúgtak ki a nagy állami leépítésben, több szolgáltatás is akadozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása a Földön maradt ikertestvéréhez képest, amikor az amerikai űrhajós 2015 és 2016 márciusa között majdnem egy évet dolgozott a Nemzetközi Űrállomáson – jelentették be kutatók.","shortLead":"Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása...","id":"20190218_nasa_ikerkutatas_scott_kelly_hiperaktivitas_mark_kelly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3bd061-20d4-4237-994f-616932357db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_nasa_ikerkutatas_scott_kelly_hiperaktivitas_mark_kelly","timestamp":"2019. február. 18. 07:03","title":"Érdekes eredményeket hozott a NASA páratlan ikerkutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]