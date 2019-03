Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel történelmi csúcsot ért el, de soha nem látott szintre nőtt a lekötetlen betétek aránya is.","shortLead":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel...","id":"20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b2a4b-99fb-49d2-ad92-79eb6e9e7e16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","timestamp":"2019. február. 28. 05:22","title":"Ömlött a pénz tavaly a lakossági betétekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19d8cc1-c5a7-466b-a6b8-0cf3dc8c4d5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt egy kis figyelmetlenség az eladó részéről, és máris százezreket alkudtak le autóvételnél a most lebukott csalók. ","shortLead":"Elég volt egy kis figyelmetlenség az eladó részéről, és máris százezreket alkudtak le autóvételnél a most lebukott...","id":"20190301_autoeladas_hasznalt_auto_csalas_trukkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d19d8cc1-c5a7-466b-a6b8-0cf3dc8c4d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd564fdc-85ed-4ede-99ed-168c8d1abbcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_autoeladas_hasznalt_auto_csalas_trukkok","timestamp":"2019. március. 01. 12:12","title":"Új trükkel húzták le eladáskor az óvatlan autótulajdonosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","shortLead":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","id":"20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0010be0-64ca-4301-8bae-02d0b0a81618","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","timestamp":"2019. február. 27. 17:40","title":"Vigyázzon, rossz betegtájékoztató került egy légcsőgyulladásra használt gyógyszer dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán Viktor politikája, ezért több néppárti képviselővel együtt még múlt pénteken kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán...","id":"20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b787ef40-0c84-4f4f-b09b-4dedb12c83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 27. 14:09","title":"\"Orbán Magyarországnak is árt\" – a svédek szerint a Fidesznek nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Stratégiai tervezés és kreatív koncepció készítése a feladat.","shortLead":"Stratégiai tervezés és kreatív koncepció készítése a feladat.","id":"20190228_Az_ELTEnek_is_dolgoznak_a_kormany_kedvenc_propagandacegei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9194ab-489b-4e5c-beb4-654c75108a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Az_ELTEnek_is_dolgoznak_a_kormany_kedvenc_propagandacegei","timestamp":"2019. február. 28. 20:45","title":"Az ELTE-nek is dolgoznak a kormány kedvenc propagandacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd546167-624a-4fc8-93e4-a4b06f1e80ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási a jelentősége egy kontinens szempontjából egy filléres telefonnak: az MWC 2019 szürke eminenciásáról van szó, egy „okosan buta” készülékről.","shortLead":"Óriási a jelentősége egy kontinens szempontjából egy filléres telefonnak: az MWC 2019 szürke eminenciásáról van szó...","id":"20190228_orange_sanza_kaios_felig_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd546167-624a-4fc8-93e4-a4b06f1e80ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a49689a-25e5-4088-a285-8b760b3f4185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_orange_sanza_kaios_felig_okostelefon","timestamp":"2019. február. 28. 09:03","title":"Ez a mobil a világkiállítás legolcsóbb szenzációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, a vízilabdások ezért polgári eljárásban próbálnak elégtételt venni. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, a vízilabdások ezért polgári eljárásban próbálnak elégtételt venni. ","id":"20190228_Megszunt_nyomozas_vizilabdazok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059d071-4d4f-4ac0-9850-8c3ee24370d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Megszunt_nyomozas_vizilabdazok_rendorseg","timestamp":"2019. február. 28. 15:55","title":"Megszűnt a nyomozás a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ba9ca-efda-4462-8034-3e129fc7eb1f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kasmíri biztonsági helyzet miatt több repülőjáratot töröltek.","shortLead":"A kasmíri biztonsági helyzet miatt több repülőjáratot töröltek.","id":"20190228_Thaifold_utazok_figyelmeztetes_Kulgazdasagi_es_Kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88ba9ca-efda-4462-8034-3e129fc7eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda5132-f984-43c7-8084-b6d53dbe73e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Thaifold_utazok_figyelmeztetes_Kulgazdasagi_es_Kulugyminiszterium","timestamp":"2019. február. 28. 16:59","title":"A Thaiföldre utazókat figyelmezteti a magyar külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]