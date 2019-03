Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"074e62fe-f8f4-4577-a739-e15eb04e9e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem a 2015 EG nevű égitest jött a legközelebb idén. ","shortLead":"Mégsem a 2015 EG nevű égitest jött a legközelebb idén. ","id":"20190305_Ez_kozel_volt_jumbo_jet_meretu_aszteroida_repult_el_a_Fold_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074e62fe-f8f4-4577-a739-e15eb04e9e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58bb26a-dd79-4de4-b7a9-26c169eb83cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_Ez_kozel_volt_jumbo_jet_meretu_aszteroida_repult_el_a_Fold_mellett","timestamp":"2019. március. 05. 17:25","title":"Ez közel volt: jumbo jet méretű aszteroida repült el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","shortLead":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","id":"20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0339b26e-c45c-4c1d-b99e-b8cc897c31e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Feljelentette az MNB a Magyar Adósságrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181fe11b-4d95-4cd1-b2fd-9efa8ce8a24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakad a szíve, fáj a szíve érte - kiderült, hogy ezeknek a szófordulatoknak sokkal több köze van a valósághoz, mint eddig hittük. ","shortLead":"Megszakad a szíve, fáj a szíve érte - kiderült, hogy ezeknek a szófordulatoknak sokkal több köze van a valósághoz, mint...","id":"20190306_Az_agyat_hibaztassa_ha_megszakad_a_szive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181fe11b-4d95-4cd1-b2fd-9efa8ce8a24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c5b39a-9aad-44be-9a57-e1c7f3dff339","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_agyat_hibaztassa_ha_megszakad_a_szive","timestamp":"2019. március. 06. 06:38","title":"Az agyát hibáztassa, ha megszakad a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","id":"20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b82c79-af0e-40a2-8af0-2e3f82252ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","timestamp":"2019. március. 06. 08:07","title":"Videót közölt a Katasztrófavédelem a 4-es metró alá esett ember mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","shortLead":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","id":"20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a51eff8-7764-468f-9bdc-e39acc6aeb68","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","timestamp":"2019. március. 05. 17:49","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le az Alitalia szöuli gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]