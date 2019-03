Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","shortLead":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","id":"20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace2e67-695a-4f2f-9434-37f6f9372e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","timestamp":"2019. március. 07. 15:58","title":"Laura Codruta Kövesit támogatja az EP az európai főügyész tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás felépítését elérjük, mert tavaly már kevesebb természetes személy mert belevágni az építkezésbe. ","shortLead":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás...","id":"20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f89af61-5b4b-4b2f-bec5-1efdbff14440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","timestamp":"2019. március. 07. 09:56","title":"Vissza nem térítendő támogatást adnának az építőipari vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó újdonsága hibrid hajtás és villanymotorok nélkül ér el elképesztő tempót. ","shortLead":"A svéd gyártó újdonsága hibrid hajtás és villanymotorok nélkül ér el elképesztő tempót. ","id":"20190306_meglestuk_a_vilag_leggyorsabb_autojat_az_uj_koenigsegg_jeskot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812a8384-bbcc-49f0-b0d1-b0e8250e974d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_meglestuk_a_vilag_leggyorsabb_autojat_az_uj_koenigsegg_jeskot","timestamp":"2019. március. 06. 06:41","title":"Tényleg 480 km/h: Meglestük a világ leggyorsabb autóját, az új Koenigsegg Jeskót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","shortLead":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","id":"20190307_Huracan_Evo_Spyder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a68650-b530-4d83-afa6-5974a995ffff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_Huracan_Evo_Spyder","timestamp":"2019. március. 07. 09:28","title":"325 km/h-nál fogy el a kis Lambo új kabrió változata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a 9 milliárdos költséggel készült paksi naperőmű, amelyet kedden avattak fel Paks mellett. ","shortLead":"Nagyjából 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a 9 milliárdos költséggel...","id":"20190305_paks_legnagyobb_naperomu_megujulo_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74b85ae-a33a-4896-9825-21cfc4565563","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_paks_legnagyobb_naperomu_megujulo_energia","timestamp":"2019. március. 05. 20:24","title":"Átadták Magyarország legnagyobb naperőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát is felkínálni a pörkölt és a vasárnapi rántott szelet helyett.","shortLead":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát...","id":"spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9748eaf-a426-46a8-be87-5c5e1f97732c","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","timestamp":"2019. március. 07. 07:30","title":"Mire harap a magyar? – Húskörkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök. A munkavállalalók még mindig alig mernek hangot adni igényeiknek, pedig a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja éppen a legveszélyeztetettebb csoportokat, a kismamákat, diákokat és nyugdíjasokat szeretné a munka világába terelni. Közben az Y-generáció már rájött, hogy csak egy élete van, és a munkahelyén is jól szeretné érezni magát.","shortLead":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök...","id":"20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7916cbe-9e03-4a51-9640-accf7ae3e326","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","timestamp":"2019. március. 06. 15:55","title":"HVG Állásbörze: a fiataloknál már nem sláger a 8 óra munka, 8 óra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa Bécsben adott elő. Nem híve az illiberalizmusnak, ezt most is világossá tette.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa Bécsben adott elő. Nem híve az illiberalizmusnak, ezt most is...","id":"20190307_Fukuyama_A_tortenelem_vege_olyasmi_mint_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc948e94-4e99-43aa-9380-06dfdc147230","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Fukuyama_A_tortenelem_vege_olyasmi_mint_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 07. 17:13","title":"Fukuyama: A történelem vége olyasmi, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]