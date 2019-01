Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem visz Törőnek.","shortLead":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem...","id":"20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f3922-bd7b-4561-a43b-f1360dbed498","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","timestamp":"2019. január. 20. 10:08","title":"Vitája volt Törőcsik Andrásnak a kórházban, mert szobatársa nem szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41ec89-2200-4519-a545-af98b456c6be","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"kultura","description":"„Szerintem meg lehet találni a közös pontot a szórakoztatás és a kultúrmisszió között\" - mondta a HVG-nek adott, 2011 nyarán készült portréinterjúban Andrew G. Vajna, miután kinevezték filmügyi kormánybiztossá.","shortLead":"„Szerintem meg lehet találni a közös pontot a szórakoztatás és a kultúrmisszió között\" - mondta a HVG-nek adott, 2011...","id":"201125_andy_vajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a41ec89-2200-4519-a545-af98b456c6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a95059-2b4b-4c33-ac3a-2ff9b3fdc2b8","keywords":null,"link":"/kultura/201125_andy_vajna","timestamp":"2019. január. 20. 12:08","title":"Andy Vajna: Bush vagy Orbán? Magyarország a hazám - a HVG 2011-es portréinterjúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen. A szervezők az elmúlt hetek tüntetésein követelt öt pont mellett a tévémaci kiszabadítását követelték.","shortLead":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen...","id":"20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216596d3-13ae-4fdf-bc32-56b128ce0a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","timestamp":"2019. január. 19. 18:25","title":"A tévémaci kiszabadítását követelték a Momentum-közeli müncheni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután vasárnap három góllal kikapott Angola csapatától.","shortLead":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután...","id":"20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8fdd98-d9ec-4851-a985-f7fa565c260f","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","timestamp":"2019. január. 20. 15:36","title":"Kézilabda vb: az utolsó helyezett már megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","shortLead":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","id":"20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d091f-2d33-4016-b10e-9242c30e9e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","timestamp":"2019. január. 19. 15:48","title":"Székely Csaba: „A gondolkodni tudásunk is zsugorodott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál a túlórák miatt mondott fel. ","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál...","id":"20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84c6f8-4aca-4287-8836-b5ecb856dc11","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 19. 16:41","title":"Fáklyás vonulással tiltakoznak Kecskeméten a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]