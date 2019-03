Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is túlszárnyalta. És a jövőben még több hozzá hasonló bűnöző bukkanhat fel világszerte.","shortLead":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is...","id":"20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f440b-ddd3-4119-aa8a-b744002b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","timestamp":"2019. március. 06. 09:03","title":"10 év vagy életfogytiglan: hamarosan elítélik a digitális drogbárót, aki egy laptopról irányította a hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem ez az első ilyen eset ma, korábban egy metróállomáson is intézkedni kellett.\r

\r

","shortLead":"Nem ez az első ilyen eset ma, korábban egy metróállomáson is intézkedni kellett.\r

\r

","id":"20190306_Gyanus_csomag_miatt_zart_le_egy_teruletet_Londonban_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0061994-f8df-4c5c-a1dc-43b74fe07b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyanus_csomag_miatt_zart_le_egy_teruletet_Londonban_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 06. 20:37","title":"Gyanús csomag miatt zárt le egy területet Londonban a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki.","shortLead":"A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki.","id":"20190307_Korhazba_kerult_Sas_Jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4288721-3991-40ad-9868-19eb04bebb3c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Korhazba_kerult_Sas_Jozsef","timestamp":"2019. március. 07. 08:08","title":"Kórházba került Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","shortLead":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","id":"20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600265f1-aec7-4cf5-af34-d90bf4f3be69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 07. 11:22","title":"Újabb részlettel állt elő Gulyás az asszonyhitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","id":"20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3f295-21a2-4f4a-a74d-54413b5f82ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","timestamp":"2019. március. 05. 14:09","title":"Teljesen átalakul az SOS Gyermekfalvak, a gyerekek a nevelőszülők házaiba költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi Brain Bar vendége lesz Maye Musk dietetikus és egykori modell. Arról fog beszélni, hogyan neveljünk zsenit.","shortLead":"A májusi Brain Bar vendége lesz Maye Musk dietetikus és egykori modell. Arról fog beszélni, hogyan neveljünk zsenit.","id":"20190307_Budapestre_jon_Elon_Musk_edesanyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493336e1-008a-4f2a-9e8c-8a422af9e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Budapestre_jon_Elon_Musk_edesanyja","timestamp":"2019. március. 07. 09:14","title":"Budapestre jön Elon Musk édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul jelzett. Az már csak a landolás után derült ki, hogy tévesen.","shortLead":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul...","id":"20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a772c5af-08f2-490d-82e8-85b4eede31e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","timestamp":"2019. március. 05. 14:33","title":"Téves riadó miatt a jeges Csukcsföldön landolt egy Los Angelesbe tartó utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]