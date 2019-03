Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","shortLead":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","id":"20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835a31b8-caa6-44b5-b115-90388e52d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 05:56","title":"Már hat gyanúsított van az Alstom-metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapilletmény 100 ezerrel emelkedik, de a frakcióvezetők emelése ennek a duplája lesz. ","shortLead":"Az alapilletmény 100 ezerrel emelkedik, de a frakcióvezetők emelése ennek a duplája lesz. ","id":"20190311_Szazezrekkel_no_az_orszaggyulesi_kepviselok_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ad6a-385d-4163-aefe-39a381fd3a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szazezrekkel_no_az_orszaggyulesi_kepviselok_fizetese","timestamp":"2019. március. 11. 19:23","title":"Százezrekkel nő az országgyűlési képviselők fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6520aea4-0cc1-428e-b685-c32321f63e15","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A farmeres cég 1985-ben vonult vissza a tőzsdéről, de most ismét lehet majd vele kereskedni.","shortLead":"A farmeres cég 1985-ben vonult vissza a tőzsdéről, de most ismét lehet majd vele kereskedni.","id":"20190311_Ujra_tozsderemegfy_a_Levis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6520aea4-0cc1-428e-b685-c32321f63e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cc2d2-17d4-484c-94a5-8d6fccfc9bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Ujra_tozsderemegfy_a_Levis","timestamp":"2019. március. 11. 14:57","title":"Újra tőzsdére megy a Levi's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem ez az általános – nyilatkozta Péterfalvi Attila.","shortLead":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem...","id":"20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0dd4a-afb0-4142-bf9a-c5634148b883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 11. 07:11","title":"Péterfalvi: Közérdekű adat, hogy mennyi pénzből ül repülőre a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","shortLead":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","id":"20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a00f21-c216-4243-8056-516286549d34","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","timestamp":"2019. március. 11. 18:34","title":"Visszafordult az utasszállító, mert egy utas a reptéren hagyta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988686f-be08-4512-9472-ff398e8a5709","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, mikor és milyen indokkal szüntették meg a harmincas években épült, később pártüdülőként működő, a népnyelvben Kádár-villára átnevezett épület védettségét, de azt sem, mit terveznek a területtel. A helyiek „Lőrincet” kiáltanak, a Balatoni Turisztikai Szolgálat lapja szerint azonban más állhat a háttérben. ","shortLead":"Nem tudni, mikor és milyen indokkal szüntették meg a harmincas években épült, később pártüdülőként működő...","id":"20190312_Foldig_romboltak_az_ikonikus_balatonfuredi_villat_egyelore_nincsenek_valaszok_a_miertre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e988686f-be08-4512-9472-ff398e8a5709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6975b-53d8-4c7f-bb1d-1af101704708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Foldig_romboltak_az_ikonikus_balatonfuredi_villat_egyelore_nincsenek_valaszok_a_miertre","timestamp":"2019. március. 12. 13:12","title":"Földig rombolták az ikonikus balatonfüredi villát, egyelőre nincsenek válaszok a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta a gyanút.","shortLead":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta...","id":"20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6efbcc-4efe-4ce3-9b93-1b6b96de6943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","timestamp":"2019. március. 12. 10:39","title":"Seszták Miklós volt miniszter köréhez került az utolsó kaszinó koncessziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]