[{"available":true,"c_guid":"336ba5d6-f2d5-4b48-a23a-7ae2c0d3cb97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta csak két kilót lehet gyűjteni fejenként, a kereskedelmi gyűjtéshez pedig engedély is kell. ","shortLead":"Naponta csak két kilót lehet gyűjteni fejenként, a kereskedelmi gyűjtéshez pedig engedély is kell. ","id":"20190319_Kezdodik_a_szezon_erre_vigyazzon_ha_medvehagymat_szed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=336ba5d6-f2d5-4b48-a23a-7ae2c0d3cb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131fd3f9-9964-4761-b7ff-f0aed3d548ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Kezdodik_a_szezon_erre_vigyazzon_ha_medvehagymat_szed","timestamp":"2019. március. 19. 18:02","title":"Kezdődik a szezon: erre vigyázzon, ha medvehagymát szed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi...","id":"20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef063ce-a2be-4eed-8988-58be0d0ce2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","timestamp":"2019. március. 18. 16:03","title":"Meglepheti, bár logikus: azért beszélünk ma máshogy, mert az őseink elkezdtek mást enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt a szívműtétjéből lábadozó férfi, a Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottja.","shortLead":"Megszólalt a szívműtétjéből lábadozó férfi, a Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottja.","id":"20190319_m_richard_szivmutet_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd6e640-9e4e-41f8-9747-2d7462c86df4","keywords":null,"link":"/elet/20190319_m_richard_szivmutet_interju","timestamp":"2019. március. 19. 12:10","title":"M. Richárd: Biztos sokan örültek volna, ha elvérzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában szélsőjobboldali Orbán erős kötelékeket alakított ki Netanjahu kormányfővel az utóbbi években.\r

Az izraeli lap megjegyzi, az Európában Az izraeli lap megjegyzi, az Európában...","id":"20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e51260d-ad78-4f4e-8ba8-d97a24719eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 20. 12:47","title":"Szijjártó: Nem költözik az izraeli magyar nagykövetség Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","shortLead":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","id":"20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e62ab4-21d8-4ef6-bba2-856c18772957","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. március. 18. 21:10","title":"Hisz a kormány az űrkutatásban, ad is rá 2,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet legjavát megvásárolta a szolgáltatásokat márciustól kínáló Comnica. Utóbbi vállalat biztosítja ezután a Vodafone vezetékes számot kínáló megoldásának hátterét is.","shortLead":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet...","id":"20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3ff49-91b1-494d-89ec-0fe43a18fad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","timestamp":"2019. március. 19. 13:03","title":"Megszűnt a magyar netszolgáltató, az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. Ez alapján magyar ítéletek is tömegesen lehetnek megtámadhatók.","shortLead":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre –...","id":"20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd92d03f-877e-4e79-918f-32eb87ee8ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","timestamp":"2019. március. 19. 06:30","title":"Egy bedrogozott izlandi sofőr tehet keresztbe Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]