[{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","id":"20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f05315f-6bbf-458e-962e-fd5fb5664cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Süli: 320 engedélye van Paks II.-nek, még 6000 kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről azóta sem született jogszabály.\r

","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről...","id":"20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf3838-b454-494f-9049-a46f20b1843b","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. március. 19. 18:54","title":"Ab: Rendben van a Taigetosz-törvény, mégis mulasztást követett el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898d233c-f087-4193-b9d4-be0c5d86e25f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Papon történt baleset sérültjeihez mentőhelikoptert is hívtak. ","shortLead":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Papon történt baleset sérültjeihez mentőhelikoptert is hívtak. ","id":"20190320_baleset_szabolcs_szatmar_bereg_megye_pap_arok_munkasok_mentok_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898d233c-f087-4193-b9d4-be0c5d86e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6952ee53-363d-4622-b748-0513ed1fcb74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_baleset_szabolcs_szatmar_bereg_megye_pap_arok_munkasok_mentok_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 18:21","title":"Súlyos baleset: hét munkást ütöttek el egy árokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási bírságot kapott korábban a Google, mert az Európai Bizottság megítélése szerint az oprendszer alapjáraton csak a Chrome-ot biztosítja a felhasználóknak. Nem úgy tűnt, hogy a keresőcég meghátrál majd, de úgy tűnik, most mégis ez történik.","shortLead":"Óriási bírságot kapott korábban a Google, mert az Európai Bizottság megítélése szerint az oprendszer alapjáraton csak...","id":"20190320_google_android_chrome_europai_unio_versenyjogi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d37e5-2fb7-4b0f-95de-571db7a9b6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_android_chrome_europai_unio_versenyjogi_eljaras","timestamp":"2019. március. 20. 09:33","title":"Befeküdt az EU-nak a Google, fontos változás jön az Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"6,5 milliárd forintos szerződésállomány-bővülést jelentett be tegnap a Mészáros és Mészáros Kft. közvetett tulajdonosa.","shortLead":"6,5 milliárd forintos szerződésállomány-bővülést jelentett be tegnap a Mészáros és Mészáros Kft. közvetett tulajdonosa.","id":"20190319_Ujabb_nap_ujabb_milliardos_szerzodesallomanybovules_az_Opus_epitoipari_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e8947f-7a5c-45fe-8376-5ee90a2e144b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190319_Ujabb_nap_ujabb_milliardos_szerzodesallomanybovules_az_Opus_epitoipari_cegenel","timestamp":"2019. március. 19. 13:40","title":"Újabb milliárdos szerződésállomány-bővülést jelentett be az Opus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden szempontból gyors szülés volt.","shortLead":"Minden szempontból gyors szülés volt.","id":"20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ec6455-5867-491b-951f-5a4200930a2b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","timestamp":"2019. március. 19. 10:19","title":"Hat gyereket szült meg alig kilenc perc alatt egy texasi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét szimbolizáló képet látjuk, de tőlünk délebbre őszt idéz a kereső főoldalán látható spéci Google-logó. Hogy miért nem holnap került képbe a nap-éj egyenlőség, azt nem sokan tudják.","shortLead":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét...","id":"20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53d33-9404-4f69-a004-c03f8419b41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","timestamp":"2019. március. 20. 07:33","title":"Ezt alig tudja valaki a tavaszi nap-éj egyenlőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]