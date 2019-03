Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítójától.","shortLead":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d104c4d-ced8-4912-b61e-c18b78370211","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","timestamp":"2019. március. 28. 13:15","title":"Hogyan maradjunk egészségesek vállalkozóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","shortLead":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","id":"20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21706f0f-752e-4555-a3e1-d5109e788071","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","timestamp":"2019. március. 30. 08:42","title":"A Michelin-csillag után: „Hatalmas mámor van…”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gépjármű-nyilvántartásból adott ki jogellenesen információkat. ","shortLead":"A gépjármű-nyilvántartásból adott ki jogellenesen információkat. ","id":"20190329_Vesztegetes_miatt_iteltek_el_egy_okmanyirodai_ugyintezot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb9c9a6-bd7e-43b0-8f53-8cec8d5f1e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Vesztegetes_miatt_iteltek_el_egy_okmanyirodai_ugyintezot","timestamp":"2019. március. 29. 17:15","title":"Vesztegetés miatt ítéltek el egy okmányirodai ügyintézőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik a Terence Hill-Bud Spencer pároshoz. Közös munkáik igazi családi filmekké váltak, a humor minden pillanatukat áthatotta. Persze Terence Hill önállóan is tevékenykedett, szerepelt Winnetou-filmekben, de megformálta az életvidám, bohókás plébánost, Don Matteót is. Vajon van Magyarországon egyáltalán ünnepnap a ma 80 éves Terence Hill nélkül a tévében? Portré.","shortLead":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik...","id":"20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5a0bd-eda5-4315-bf82-66c03d4755f9","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","timestamp":"2019. március. 29. 16:49","title":"“Ha kicsi a tét, a kedvem sötét” - Terence Hill 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","shortLead":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","id":"20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb29b1-c537-4602-b370-ef4049df1f85","keywords":null,"link":"/sport/20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","timestamp":"2019. március. 29. 11:48","title":"Súlyos anyagi gondokkal küzd a Haladás, több százmilliós lehet a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nappal a kilépés tervezett dátuma előtt sem tudni, milyen módon és meddig halasztódik a Brexit. ","shortLead":"Egy nappal a kilépés tervezett dátuma előtt sem tudni, milyen módon és meddig halasztódik a Brexit. ","id":"20190328_Penteken_ujra_szavazhat_a_Brexitrol_a_brit_parlament_az_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b60cb53-7822-4806-9847-e998d22f1af6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Penteken_ujra_szavazhat_a_Brexitrol_a_brit_parlament_az_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2019. március. 28. 14:30","title":"Pénteken újra szavazhat a Brexitről a brit parlament, az nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]