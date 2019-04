Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában nem fúj mindig szembe, csak úgy tűnik. De vajon mennyire könnyű másképp látni és érezni?","shortLead":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában...","id":"20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33200394-db22-497e-84cc-9c4e09119412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","timestamp":"2019. március. 31. 19:15","title":"Miért mindig velem történik ez? - Ismerős a kérdés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Közel kétezer bejelentés érkezett különféle választási csalási kísérletekről az ukrán elnökválasztás napján. Az exit pollok szerint a politikán kívülről érkezett humorista, Volodimir Zelenszkij nyerte meg az első fordulót, s rajta kívül a hivatalban lévő államfő, Petro Porosenko kerülhetett be a három hét múlva rendezendő második körbe. Ukrajnában most arra számítanak, hogy Oroszország kibertámadással próbálhatja megakadályozni a voksszámlálást.","shortLead":"Közel kétezer bejelentés érkezett különféle választási csalási kísérletekről az ukrán elnökválasztás napján. Az exit...","id":"20190331_Sok_szabalytalansag_jellemezte_az_ukran_elnokvalasztast_Zelenszkij_az_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cd9d61-978b-4d73-83c5-b54390c1257b","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sok_szabalytalansag_jellemezte_az_ukran_elnokvalasztast_Zelenszkij_az_elen","timestamp":"2019. március. 31. 19:49","title":"Az exkomikus Zelenszkij vezet, de sok a szabálytalanság az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha még egyszer megtörténik – üzent Kövér László házelnök az MSZP-elnök Tóth Bertalannak.","shortLead":"Ha még egyszer megtörténik – üzent Kövér László házelnök az MSZP-elnök Tóth Bertalannak.","id":"20190401_Kover_Laszlo_kiakadt_egy_MSZPs_vizjelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6824e517-5861-4390-91cb-3e264fae6d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Kover_Laszlo_kiakadt_egy_MSZPs_vizjelre","timestamp":"2019. április. 01. 09:25","title":"Kövér László kiakadt egy MSZP-s vízjelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9722a232-a89b-466e-9231-14775f5bc698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi parkolási ügyekről, a metrófelújításról, a ferihegyi zajcsökkentésről is beszélt Tarlós István főpolgármester a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Szerinte az ellenzék soraiban óriási zűrzavar uralkodik.","shortLead":"A fővárosi parkolási ügyekről, a metrófelújításról, a ferihegyi zajcsökkentésről is beszélt Tarlós István...","id":"20190330_Tarlos_Amit_Karacsony_tesz_az_roppant_ferfiatlan_dolog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9722a232-a89b-466e-9231-14775f5bc698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97152f2d-fa24-46b7-9b08-4864321944eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Tarlos_Amit_Karacsony_tesz_az_roppant_ferfiatlan_dolog","timestamp":"2019. március. 30. 16:20","title":"Tarlós: Amit Karácsony tesz, az roppant férfiatlan dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3727507-ae0c-40e6-988e-2f84067fa8b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Mutatjuk_a_Fidesz_idei_szulinapi_tortajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3727507-ae0c-40e6-988e-2f84067fa8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69123d5-e0ef-4142-933c-f4b2240b67a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Mutatjuk_a_Fidesz_idei_szulinapi_tortajat","timestamp":"2019. március. 30. 12:22","title":"Mutatjuk a Fidesz idei szülinapi tortáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b1ff89-6bf0-420d-930e-80f4155490fd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Romy Schneider világhírű német-francia színésznőhöz köthető személyes tárgyakból rendeztek árverést a bajorországi Landschutban szombaton. Sissi-filmek sztárjának több relikviája nem talált vevőre.","shortLead":"Romy Schneider világhírű német-francia színésznőhöz köthető személyes tárgyakból rendeztek árverést a bajorországi...","id":"20190331_Romy_Schneider_szemelyes_targyaibol_rendeztek_arverest_Bajororszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9b1ff89-6bf0-420d-930e-80f4155490fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6926b61-18c2-4478-9714-cb21eadaa993","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Romy_Schneider_szemelyes_targyaibol_rendeztek_arverest_Bajororszagban","timestamp":"2019. március. 31. 15:48","title":"Romy Schneider személyes tárgyaiból rendeztek árverést Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]