Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban. Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.","shortLead":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New...","id":"20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db41b55-5885-484a-881f-b4459b93cc72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","timestamp":"2019. március. 31. 13:33","title":"Találtak valamit: 160 év után először hozzá kell nyúlni II. Ramszesz fáraó templomának térképéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyed Zsolt, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. választókerület elnöke szerint anilingyártó üzemet hoznak létre, és a vegyület erősen mérgező.","shortLead":"Egyed Zsolt, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. választókerület elnöke szerint anilingyártó üzemet hoznak...","id":"20190331_A_Jobbik_szerint_veszelyes_anyagot_kivannak_gyartani_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd41fbc2-3ed7-4b62-bb0a-3da97cc0102a","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_A_Jobbik_szerint_veszelyes_anyagot_kivannak_gyartani_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. március. 31. 19:50","title":"A Jobbik szerint veszélyes anyagot kívánnak gyártani a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak használata miatt. A finnországi székhelyű vállalat szerint a Daimler kiskaput keres, hogy ne kelljen a szabadalmakért fizetnie.","shortLead":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak...","id":"20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25578fe6-bf26-438a-a35f-1cf058ad4ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"A Daimler bepanaszolta a Nokiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","shortLead":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","id":"20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9b068-f393-408b-a337-e987c60a47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","timestamp":"2019. március. 31. 13:15","title":"Az Origo ellen is megnyerte a bableveses pert a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában nem fúj mindig szembe, csak úgy tűnik. De vajon mennyire könnyű másképp látni és érezni?","shortLead":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában...","id":"20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33200394-db22-497e-84cc-9c4e09119412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","timestamp":"2019. március. 31. 19:15","title":"Miért mindig velem történik ez? - Ismerős a kérdés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették meg, a tettest elfogták.\r

\r

","shortLead":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették...","id":"20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da178967-3139-405b-a03d-690e1eebdc50","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","timestamp":"2019. április. 01. 14:19","title":"Újabb lengyel politikust késeltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háta mögül vágta be Dejan Manaszkov.","shortLead":"A háta mögül vágta be Dejan Manaszkov.","id":"20190331_veszprem_dejan_manaszkov_gol_kezilabda_bl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f386a12-33f0-42d5-b3b3-b1b59c552996","keywords":null,"link":"/sport/20190331_veszprem_dejan_manaszkov_gol_kezilabda_bl","timestamp":"2019. március. 31. 09:58","title":"Veszprémi kézis gólján ámulnak a rajongók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4cf0192-725a-4d88-b3c8-a9ac53580ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csányi Gabriella ingyenes városi túrákat kínáló appot készít.","shortLead":"Csányi Gabriella ingyenes városi túrákat kínáló appot készít.","id":"20190331_Csanyi_Sandor_lanya_piacra_dobja_a_Tripadvisor_versenytarsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4cf0192-725a-4d88-b3c8-a9ac53580ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fbe5d3-9739-4454-8c74-0ecaae184c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Csanyi_Sandor_lanya_piacra_dobja_a_Tripadvisor_versenytarsat","timestamp":"2019. március. 31. 13:28","title":"Csányi Sándor lánya kihívja a Tripadvisort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]