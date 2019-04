Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b9e3a79-5d21-4ed1-a5b3-ed0d403e391f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Etruszk sírt tártak fel francia régészek Korzikán egy nagy római kori temető alatt.","shortLead":"Etruszk sírt tártak fel francia régészek Korzikán egy nagy római kori temető alatt.","id":"20190401_korzika_etruszk_sir_romai_kori_temeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b9e3a79-5d21-4ed1-a5b3-ed0d403e391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a46907-b0ca-4e7c-b043-f60e77b9ab01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_korzika_etruszk_sir_romai_kori_temeto","timestamp":"2019. április. 01. 00:03","title":"Temetőt találtak egy temető alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Nagyon boldog vagyok, de ez még nem a végeredmény” – mondta Volodimir Zelenszkij humorista, miután az exit pollok szerint 30 százalék körüli eredménnyel fölényesen megnyerte az ukrán elnökválasztás első fordulóját.","shortLead":"„Nagyon boldog vagyok, de ez még nem a végeredmény” – mondta Volodimir Zelenszkij humorista, miután az exit pollok...","id":"20190331_Zelenszkij_es_Porosenko_az_elso_fordulorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba30a59-47b9-4982-95ba-29c68b3c3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Zelenszkij_es_Porosenko_az_elso_fordulorol","timestamp":"2019. március. 31. 21:29","title":"Zelenszkij és Porosenko az első fordulóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaafd67-d7d1-49b2-aa23-d33a601e4c4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 1-jén óvatosan kell kezelni a neten megjelenő híreket, nem egy cég időzíti ilyenkorra bolondok napi „alkalmazásait”, „hardvereit”. Ezeket pedig nem mindig kell komolyan venni.","shortLead":"Április 1-jén óvatosan kell kezelni a neten megjelenő híreket, nem egy cég időzíti ilyenkorra bolondok napi...","id":"20190401_tech_cegek_aprilis_1_trefai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baaafd67-d7d1-49b2-aa23-d33a601e4c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c65ad0a-5472-4348-9509-c88b58c340bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_tech_cegek_aprilis_1_trefai","timestamp":"2019. április. 01. 20:03","title":"Mit nem kellett volna elhinnie ma? Ezekkel lódítottak a nagy techvállalatok április 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miniszteri biztos viszi majd az Orbán Viktor által minden diáknak beígért külföldi nyelvtanfolyam-programot, a pozíció várományosa egy fideszes országgyűlési képviselő – derül ki a hvg.hu birtokába került jelentésből, amit Kásler Miklós tárcája készített. Ebből az is kitűnik, hogy „az állam nagyvonalú támogatását” szemléltetve az önkormányzati választást megelőző kampányidőszakhoz időzíthetnék az első „próbautakat”. Nyilvánosságra hozzuk, és egy szakértővel átbeszéltük azt is, milyen aggályai vannak az Emminek a 90 milliárdos programmal kapcsolatban.","shortLead":"Miniszteri biztos viszi majd az Orbán Viktor által minden diáknak beígért külföldi nyelvtanfolyam-programot, a pozíció...","id":"20190401_Megszereztuk_Kasler_Emmi_jelentes_a_kulfoldi_nyelvtanfolyamokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeefbc4-86d5-4b42-a06a-b0591aa5304c","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Megszereztuk_Kasler_Emmi_jelentes_a_kulfoldi_nyelvtanfolyamokrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:30","title":"Kampányhoz időzített próbautakkal startolhat az Orbán-kormány nyelvprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","shortLead":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","id":"20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9b068-f393-408b-a337-e987c60a47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","timestamp":"2019. március. 31. 13:15","title":"Az Origo ellen is megnyerte a bableveses pert a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában.","shortLead":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin...","id":"20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74078d32-9a83-4166-b052-ea0fa394294c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","timestamp":"2019. március. 31. 18:33","title":"Az oroszok szerint a SpaceX béna, ők feleannyiból reptetnek majd űrhajósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művet gyorsan leszedték a falról, az alkotót pedig beszélgetésre hívták, mert az igazgató szerint a kép nem való múzeumba.","shortLead":"A művet gyorsan leszedték a falról, az alkotót pedig beszélgetésre hívták, mert az igazgató szerint a kép nem való...","id":"20190401_Nem_tetszett_a_Ludwig_igazgatojanak_hogy_titokban_egy_Orbanportre_kerult_a_muzeumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ace03c-dc47-40bf-9ca5-c712b8be2431","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Nem_tetszett_a_Ludwig_igazgatojanak_hogy_titokban_egy_Orbanportre_kerult_a_muzeumba","timestamp":"2019. április. 01. 20:18","title":"Nem tetszett a Ludwig igazgatójának, hogy titokban egy Orbán-portré került a múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]