Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány több ezer eurós képzési támogatást ad az amerikai cégnek.","shortLead":"A kormány több ezer eurós képzési támogatást ad az amerikai cégnek.","id":"20190402_Ujabb_multi_jon_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752325f-811a-472d-b1dc-5c5946d43dac","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Ujabb_multi_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 02. 15:28","title":"Újabb multi jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0b8e74-895c-4b2a-8ce8-65b21d4c1e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Purdue Egyetem kutatói elindították a klinikai tesztjét annak a különleges nadrágnak, ami hőterápiával segíthet a betegeken.","shortLead":"Az amerikai Purdue Egyetem kutatói elindították a klinikai tesztjét annak a különleges nadrágnak, ami hőterápiával...","id":"20190402_urhajos_ruha_melegito_nadrag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0b8e74-895c-4b2a-8ce8-65b21d4c1e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30403079-8af8-4812-8899-ddc60c8b1f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_urhajos_ruha_melegito_nadrag","timestamp":"2019. április. 02. 16:33","title":"Videó: Ellestek az űrhajósoktól egy megoldást, ez segíthet a lábfájós betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bee289-507f-4ed4-bc10-1db46b68f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszaadnák az önkormányzatoknak a jogot, hogy maguk szabhassák meg, településrészenként milyen állatból hányat lehet egy ingatlanon tartani.","shortLead":"Visszaadnák az önkormányzatoknak a jogot, hogy maguk szabhassák meg, településrészenként milyen állatból hányat lehet...","id":"20190404_Kormanyparti_polgarmestereknek_is_buzlik_a_kabinet_dontese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45bee289-507f-4ed4-bc10-1db46b68f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9b2d1e-f148-4205-80cb-83e8b6d6de4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kormanyparti_polgarmestereknek_is_buzlik_a_kabinet_dontese","timestamp":"2019. április. 04. 12:17","title":"Kormánypárti polgármestereknek is bűzlik a kabinet döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha határidő előtt átadják, a válogatott meccse lesz az avató.","shortLead":"Ha határidő előtt átadják, a válogatott meccse lesz az avató.","id":"20190402_A_valogatott_meccsevel_avathatjak_az_uj_Puskasstadiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01643a59-481c-4c25-afc7-bddf7bab8232","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_A_valogatott_meccsevel_avathatjak_az_uj_Puskasstadiont","timestamp":"2019. április. 02. 17:18","title":"Így néz ki most az épülő Puskás-stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett a pilótaszerződéseinek köszönhetően, többet, mint a sokáig a fizetési rangsorban is uralkodó Michael Schumacher.","shortLead":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett...","id":"20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a8d67-966e-4fd6-b223-c3ce14690901","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","timestamp":"2019. április. 03. 18:24","title":"140 milliárd forintot versenyzett össze magának eddig Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3142f956-8365-431c-ba63-4ceaecd0ca02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halmai Katalin volt az, akit Havasi Bertalan 2016-ban kiküldött Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatójáról. ","shortLead":"Halmai Katalin volt az, akit Havasi Bertalan 2016-ban kiküldött Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatójáról. ","id":"20190403_A_Nepszabadsag_volt_tudositojat_valasztottak_a_Nemzetkozi_Sajtoszovetseg_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3142f956-8365-431c-ba63-4ceaecd0ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d3a006-ddb1-4ff6-9fe8-447c7f11f106","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_A_Nepszabadsag_volt_tudositojat_valasztottak_a_Nemzetkozi_Sajtoszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. április. 03. 16:14","title":"A Népszabadság volt tudósítóját választották a Nemzetközi Sajtószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","shortLead":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","id":"20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daf220-d334-4385-bd7d-a73606cdeee5","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","timestamp":"2019. április. 04. 09:09","title":"Becsomagolják a párizsi Diadalívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt egy apró kézmozdulat és a motoros máris megoldotta, hogy ne lehessen beazonosítani a járművét. ","shortLead":"Elég volt egy apró kézmozdulat és a motoros máris megoldotta, hogy ne lehessen beazonosítani a járművét. ","id":"20190403_a_nap_videoja_egy_kezmozdulat_es_maris_lathatatlan_a_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b907aea-40b1-4fac-bc50-b30c96db7e33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_a_nap_videoja_egy_kezmozdulat_es_maris_lathatatlan_a_rendszam","timestamp":"2019. április. 03. 06:41","title":"A nap videója: egy kézmozdulat és máris láthatatlan a rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]