[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet a követőket.","shortLead":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet...","id":"20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d0aa4-3d0b-4d18-b71c-f5af87b51277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","timestamp":"2019. április. 24. 18:33","title":"Jött egy szuper új funkció az Instagramba, és hamar rá lehet kattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b73b25-fc23-4c16-bd18-a2070556d0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész 83 éves volt. ","shortLead":"A színész 83 éves volt. ","id":"20190424_Meghalt_a_Dallasban_Cliff_Barnest_alakito_Ken_Kercheval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b73b25-fc23-4c16-bd18-a2070556d0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58391225-ec3d-4b43-b870-b098c9b18895","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Meghalt_a_Dallasban_Cliff_Barnest_alakito_Ken_Kercheval","timestamp":"2019. április. 24. 21:08","title":"Meghalt a Dallasban Cliff Barnest alakító Ken Kercheval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","shortLead":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","id":"20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39354770-fe0a-4c3c-91db-c6192b44e9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","timestamp":"2019. április. 25. 10:22","title":"Gorillanappal is várja a Föld fesztivál látogatóit a budapesti állatkert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes csípőjét az év elején műtötték, a vártnál lassabban halad a rehabilitációja.","shortLead":"Az énekes csípőjét az év elején műtötték, a vártnál lassabban halad a rehabilitációja.","id":"20190426_demjen_ferenc_mutet_rehabilitacio_gyogyulas_koncert_fellepes_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f20bfb-e65e-4c42-b9c8-53515000e6ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_demjen_ferenc_mutet_rehabilitacio_gyogyulas_koncert_fellepes_lemondas","timestamp":"2019. április. 26. 08:29","title":"Járni tanul Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 15 ezer hajléktalan élhet az országban.","shortLead":"Összesen 15 ezer hajléktalan élhet az országban.","id":"20190425_Hajlektalantorveny_tobb_lett_a_hajlektalan_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de493e9-90a6-4304-bfe1-4a9dc6a79183","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajlektalantorveny_tobb_lett_a_hajlektalan_Budapesten","timestamp":"2019. április. 25. 15:57","title":"Hajléktalantörvény: több lett a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A törzsrészvényekre jutó osztalék teljes összege 18,637 milliárd forint.","shortLead":"A törzsrészvényekre jutó osztalék teljes összege 18,637 milliárd forint.","id":"20190424_100_forint_osztalekot_fizet_reszvenyenkent_a_Richter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d7a376-a6db-4206-bf07-5aface41fe40","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_100_forint_osztalekot_fizet_reszvenyenkent_a_Richter","timestamp":"2019. április. 24. 16:13","title":"100 forint osztalékot fizet részvényenként a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett közzé felvételeket a japán űrügynökség.","shortLead":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett...","id":"20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5367ff4e-2959-4683-a79a-1927045d39e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Képek jöttek az aszteroidáról, amelyikre \"bombát\" dobtak a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b342379a-19da-415f-80a0-a4c5ca89462f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői faképnél hagyták a javaslatukat bojkottáló fideszeseket. Az ellenzéki pártoknak ez már nem az első összefogáspróbája a borsodi megyeszékhelyen. ","shortLead":"Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői faképnél hagyták a javaslatukat bojkottáló fideszeseket. Az ellenzéki pártoknak...","id":"20190425_Kivonult_az_ellenzek_a_Borsod_megyei_kozgyulesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b342379a-19da-415f-80a0-a4c5ca89462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e07c29-d0dd-4980-b42c-1ebbbe3c038e","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Kivonult_az_ellenzek_a_Borsod_megyei_kozgyulesbol","timestamp":"2019. április. 25. 11:06","title":"Kivonult az ellenzék a Borsod megyei közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]