[{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben érkező új iPhone-ok.","shortLead":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben...","id":"20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8750372f-7099-4d29-ad0e-a5529acb2817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","timestamp":"2019. április. 26. 14:03","title":"Videó: Már kézből is megnézhetjük, milyen lehet az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja az idei szezont, így az augusztusi, szegedi világbajnokságot is.","shortLead":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja...","id":"20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a88b1-1bfb-4e77-b8a4-2605e580945d","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. április. 27. 10:43","title":"Kihagyja a szezont Molnár Péter világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új kínai selyemútról, a szíriai konfliktusról és az amerikai választási visszaélések ügyében született ítéletről is beszélt Vlagyimir Putyin Pekingben.","shortLead":"Az új kínai selyemútról, a szíriai konfliktusról és az amerikai választási visszaélések ügyében született ítéletről is...","id":"20190427_Putyin_szerint_csak_latszat_miatt_iteltek_el_Maria_Butyinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f0fd3-d9cc-4e25-b628-8d13af390da1","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_szerint_csak_latszat_miatt_iteltek_el_Maria_Butyinat","timestamp":"2019. április. 27. 17:25","title":"Szíriai bombázásokról és a liberalizmust védelmező Kínáról is beszélt Putyin Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra nincs. Ezen próbál változtatni Kormos Lili. Erről is beszél a Fülkében, a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra...","id":"20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb69117-4000-4b2c-94d4-b0ce7bc3c526","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","timestamp":"2019. április. 27. 10:00","title":"Fülke: Kell lennie 20 percnek a napunkban, amikor leülünk olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","shortLead":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","id":"20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91236183-4fd1-4226-aaa4-7fb8d712d5a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","timestamp":"2019. április. 26. 12:44","title":"Mészárosék újra örülhetnek, 25 milliárd forint nyereséget hozott az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz hatóságok szerint egy magántulajdonban lévő tárolóközpont felelős azért, hogy az ország napon keresztül szennyezett, és a finomítókat súlyosan károsító kőolajat exportált. Putyin elnök is szigorú vizsgálatot szorgalmazott, valószínű, hogy szándékos volt a szennyezés.","shortLead":"Az orosz hatóságok szerint egy magántulajdonban lévő tárolóközpont felelős azért, hogy az ország napon keresztül...","id":"20190427_Oroszorszag_megtalalta_hol_kerult_a_szennyezes_az_exportolajba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3bbafd-bbd2-42c9-969f-62c44e61ce73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Oroszorszag_megtalalta_hol_kerult_a_szennyezes_az_exportolajba","timestamp":"2019. április. 27. 14:10","title":"Oroszország megtalálta, hol került a szennyezés az exportolajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szepesházi Péter a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában azt mondta, utoljára a kommunista diktátorok törekedtek arra, hogy a bírói hatalmat szétválasztás helyett központosítsák.","shortLead":"Szepesházi Péter a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában azt mondta, utoljára a kommunista diktátorok törekedtek arra...","id":"20190426_Leninhez_hasonlitotta_Kover_Laszlot_egy_volt_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc006397-db10-45af-805a-8da3c4d77401","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Leninhez_hasonlitotta_Kover_Laszlot_egy_volt_biro","timestamp":"2019. április. 26. 15:34","title":"Rákosihoz hasonlította Kövér Lászlót egy volt bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbc1909-dc3d-4455-9487-757111b83ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a középfokú nyelvvizsgát, különben népszavazási kezdeményezést fognak benyújtani. ","shortLead":"A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a középfokú nyelvvizsgát, különben...","id":"20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo_nyelvvizsga_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cbc1909-dc3d-4455-9487-757111b83ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a940a16a-6db4-47b1-bc1a-1cb859e4a020","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo_nyelvvizsga_ellen","timestamp":"2019. április. 26. 17:03","title":"Közös nyelvvizsgázásra hívták a tüntető diákok Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]