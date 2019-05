Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f49fe614-0313-4c0b-9881-25f8570c0f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította Tóth Bertalan MSZP-elnök panaszát.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította Tóth Bertalan MSZP-elnök panaszát.","id":"20190523_Az_Ab_szerint_a_nevjegyzek_ara_nem_alkotmanyossagi_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49fe614-0313-4c0b-9881-25f8570c0f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ffc497-3478-4160-a397-8e1af2c71d67","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Az_Ab_szerint_a_nevjegyzek_ara_nem_alkotmanyossagi_kerdes","timestamp":"2019. május. 23. 16:17","title":"Az Ab szerint a névjegyzék ára nem alkotmányossági kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló technológiát fejleszt a WattTime nevű nonprofit szervezet: műholdas adatok alapján, mesterséges intelligencia segítségével teszik közzé valós időben a világ összes erőművének légszennyezési adatait.","shortLead":"Hiánypótló technológiát fejleszt a WattTime nevű nonprofit szervezet: műholdas adatok alapján, mesterséges...","id":"20190523_legszennyezettseg_kornyezetszennyezes_eromuvek_watttime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d0e74b-bad4-4691-aa71-35a9e3b410c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_legszennyezettseg_kornyezetszennyezes_eromuvek_watttime","timestamp":"2019. május. 23. 20:03","title":"Kíváncsi, mennyire szennyezőek a magyar erőművek? Hamarosan percre pontosan nyomon követheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár iskolába – ezt a laikusként is logikusnak tűnő dolgot támasztották most alá konkrét számokkal tudósok.","shortLead":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár...","id":"20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca17920-aae4-4166-9c85-0e0b3e860346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. május. 23. 16:03","title":"Fogadja meg a tudósok tanácsát, holnaptól küldje a gyerekét iskolába gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2656bb-fa6a-4e94-9460-473b93b652f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elindul a Balaton déli-délkeleti részén, többek között Siófok és Balatonlelle között lévő, kerékpárút felújítása.","shortLead":"Elindul a Balaton déli-délkeleti részén, többek között Siófok és Balatonlelle között lévő, kerékpárút felújítása.","id":"20190523_17_milliardot_koltenek_a_Balatoni_Bringakor_felujitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2656bb-fa6a-4e94-9460-473b93b652f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040f2e5b-6159-4751-be89-0d48942929a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_17_milliardot_koltenek_a_Balatoni_Bringakor_felujitasara","timestamp":"2019. május. 23. 19:44","title":"17 milliárdot költenek a Balatoni Bringakör felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter akarta számon kérni, miért nem számolnak be a sajtótájékoztatóikról. Az élő adás közelébe nem jutott, viszont az egyik dolgozó rosszul lett az akció miatt. Jakab szerint terroristának nézte őket. ","shortLead":"Jakab Péter akarta számon kérni, miért nem számolnak be a sajtótájékoztatóikról. Az élő adás közelébe nem jutott...","id":"20190521_Elajult_az_egyik_TV2s_dolgozo_mikor_a_Jobbik_bement_a_tevebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca597606-0411-4a03-b1ad-961d2882e23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Elajult_az_egyik_TV2s_dolgozo_mikor_a_Jobbik_bement_a_tevebe","timestamp":"2019. május. 21. 22:54","title":"Elájult az egyik TV2-s dolgozó, mikor a Jobbik bement a tévébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","shortLead":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","id":"20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33175d2d-c081-4065-8645-634f56575c63","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","timestamp":"2019. május. 22. 14:40","title":"Szobor készül az Egri csillagok főszereplőiről, Vicuskáról és Gergőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli a születésnapját.



","shortLead":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli...","id":"20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c621b4-2cb0-456b-b5f4-f997b9b0b1bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","timestamp":"2019. május. 22. 14:02","title":"60 éves az utolsó nemzetközi hírű playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]