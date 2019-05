Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy Verhofstadttal fog tárgyalni a DK képviselőinek ALDE-frakcióhoz történő csatlakozásáról.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy...","id":"20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da712bf0-8910-40ff-af52-eaac37212e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","timestamp":"2019. május. 28. 09:26","title":"Verhofstadthoz csatlakoznának Gyurcsány EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b29ecca-1cfd-4cd4-b61a-4309b0033bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve egy őket védő autós miatt. A helyzet azonban más, mint aminek elsőre tűnik. ","shortLead":"Illetve egy őket védő autós miatt. A helyzet azonban más, mint aminek elsőre tűnik. ","id":"20190528_Az_M3as_autopalyat_befoglalo_motorosok_miatt_szabadult_el_a_kommenthaboru_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b29ecca-1cfd-4cd4-b61a-4309b0033bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa9320d-0ccd-4b7b-a0f2-d6d7e1d820f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Az_M3as_autopalyat_befoglalo_motorosok_miatt_szabadult_el_a_kommenthaboru_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 28. 17:45","title":"Az M3-as autópályát elfoglaló motorosok miatt szabadult el a kommentháború a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszakadt az ég Budapesten.","shortLead":"Leszakadt az ég Budapesten.","id":"20190528_Oriasi_mennydorgesel_erkezett_meg_a_beigert_felhoszakadas_elsofoku_a_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4f11e0-bd3e-451b-ae41-a2a5da8da1ca","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Oriasi_mennydorgesel_erkezett_meg_a_beigert_felhoszakadas_elsofoku_a_riasztas","timestamp":"2019. május. 28. 12:59","title":"Óriási mennydörgéssel érkezett meg a beígért felhőszakadás: elsőfokú a riasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket használnak. Valójában ismeretlen netes csalók által készített, az Index nevét és tipográfiáját ellopó weboldal(ak)ról van szó, melyen át pénzt igyekeznek kicsikarni az üzemeltetők.","shortLead":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket...","id":"20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947079c4-bc73-4491-be7c-ffad8961e189","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","timestamp":"2019. május. 28. 16:08","title":"Nehogy bedőljön a kamu Index-cikknek a Facebookon, lenyúlhatják a pénzét ismeretlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 fok van a szigetország északi részén, ami májusban szokatlan.","shortLead":"40 fok van a szigetország északi részén, ami májusban szokatlan.","id":"20190528_Negyen_meghaltak_tobb_mint_ketezren_korhazba_kerultek_a_hoseg_miatt_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98e70a-3658-47ba-ac50-7f7a7cc13eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Negyen_meghaltak_tobb_mint_ketezren_korhazba_kerultek_a_hoseg_miatt_Japanban","timestamp":"2019. május. 28. 06:49","title":"Négyen meghaltak, több mint kétezren kórházba kerültek a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","shortLead":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","id":"20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5638bbf0-c3d1-46ed-8fef-65c63a85a426","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","timestamp":"2019. május. 28. 21:34","title":"Felfüggesztettet kapott a hobbiból robbantgató kaposvári vegyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyulán épít alkatrészgyárat az Airbus Helicopters.","shortLead":"Gyulán épít alkatrészgyárat az Airbus Helicopters.","id":"20190528_Bekes_megyeben_keszulnek_majd_a_jovo_helikoptereinek_alkatreszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de751de-795a-49ff-a480-48795105c8c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Bekes_megyeben_keszulnek_majd_a_jovo_helikoptereinek_alkatreszei","timestamp":"2019. május. 28. 14:57","title":"Békés megyében készülnek majd a jövő helikoptereinek alkatrészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem történelme legalább százötvenezer éves, a készpénz viszont kevesebb mint háromezer éve létezik. Drága, mocskos és idejétmúlt. Itt az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk – írta a Portfolio.hu-n megjelent cikkében Kóka János volt gazdasági miniszter abból az alkalomból, hogy felszólal a Portfólió \"Financial IT and Disruptive Technologies\" konferenciáján.","shortLead":"A kereskedelem történelme legalább százötvenezer éves, a készpénz viszont kevesebb mint háromezer éve létezik. Drága...","id":"20190527_Emlekszik_meg_Koka_Janosra_A_draga_mocskos_es_idejetmult_keszpenzrol_ertekezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd368c-ae49-400c-bb2a-f2701d2a26a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Emlekszik_meg_Koka_Janosra_A_draga_mocskos_es_idejetmult_keszpenzrol_ertekezik","timestamp":"2019. május. 27. 13:21","title":"Emlékszik még Kóka Jánosra? A drága, mocskos és idejétmúlt készpénzről értekezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]