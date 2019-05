Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","shortLead":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","id":"20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c67c74-d2a1-4a90-9538-2f4474132549","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. május. 28. 12:52","title":"Macron ragaszkodik ahhoz, hogy a Néppárt rakja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","shortLead":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","id":"20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d40168-c20e-4a42-a53e-7dc65b03d6ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","timestamp":"2019. május. 29. 18:13","title":"Döntött a Kúria, maradhat az Újpest új címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","shortLead":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","id":"20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970530c6-d879-42bb-ac6b-d2ed78096ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","timestamp":"2019. május. 30. 09:58","title":"Gyorsan fogy a konvektorcsere-programra szánt pénz, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője maradandó fogyatékosságot szenvedett. A baleset tavaly ősszel történt, az ügyészség most vádat emelt a BMW-s ellen. ","shortLead":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője...","id":"20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885515a0-496f-4fc1-9903-f23c539c7875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","timestamp":"2019. május. 29. 09:48","title":"Ittas volt, és kokaint is fogyasztott a BMW-s, aki halálra gázolt egy idős embert Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59298607-bb99-4e01-9c73-e00f74ea726a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lepkeszárnyak irizáló színjátékáért felelős nanocsempék alkalmasak az illékony káros anyagok kimutatására egy magyar kutatás szerint. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közlése szerint az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársainak felfedezése utat nyithat az akár mobiltelefonokba is beépíthető mikroszenzorok fejlesztése felé.","shortLead":"A lepkeszárnyak irizáló színjátékáért felelős nanocsempék alkalmasak az illékony káros anyagok kimutatására egy magyar...","id":"20190528_lepkeszarny_nanocsempek_telefonba_epitett_levego_minoseg_szenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59298607-bb99-4e01-9c73-e00f74ea726a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3526326-9fa0-4196-be2e-bc0380644c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_lepkeszarny_nanocsempek_telefonba_epitett_levego_minoseg_szenzor","timestamp":"2019. május. 28. 13:03","title":"Magyar kutatók olyat találtak a lepkék szárnyán, amit mobiltelefonokba építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar Lovassport Szövetség helyett direktben egy olyan kisvárdai kft.-re bízza a beruházást – és ezzel a 2,2 milliárd forint közpénzt –, amely összefüggésbe hozható Seszták Miklós köreivel – szúrtuk ki egy kormányhatározatban. A lówellnessre pántlikázott pénz átcsoportosítását az új kedvezményezetthez Palkovics László innovációs miniszternek kell intéznie.","shortLead":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar...","id":"20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3489ab09-0ae7-41ca-adff-1d817957f12b","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","timestamp":"2019. május. 30. 06:00","title":"Orbán másra bízza a milliárdos lówellnessközpont építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]