[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy felmérés szerint a bankoknak is van még hová fejlődniük.","shortLead":"Egy felmérés szerint a bankoknak is van még hová fejlődniük.","id":"20190529_Feltik_adataikat_a_magyarok_ezert_nem_bankolnak_az_interneten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e353b991-304f-4335-a819-972fe37a01c7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Feltik_adataikat_a_magyarok_ezert_nem_bankolnak_az_interneten","timestamp":"2019. május. 29. 14:49","title":"Féltik adataikat a magyarok, ezért nem bankolnak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság \"vezető pozíciójába\".\r

\r

","shortLead":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság...","id":"20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a05000-2550-44ac-9a88-f6677a137154","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","timestamp":"2019. május. 30. 16:05","title":"A cseh és a szlovák államfőnek van szlovák kiszemeltje az EU vezető tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek tűnik. Konkrétan sohasem volt még ilyen erős utcai sportkocsija a cégnek, ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek...","id":"20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0478fd82-d38e-4f71-afa8-ebb74fbee4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","timestamp":"2019. május. 29. 20:09","title":"Itt a vadonatúj Ferrari, az 1000 lóerős plugin hibrid SF90 Stradale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","shortLead":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","id":"20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cdbe85-de63-47e9-abe8-2912fa5ded86","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 07:55","title":"Öt diplomatát végeztek ki a kudarcos hanoi Kim–Trump-csúcs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28 játékos készülhet a következő Eb-selejtezőkre.","shortLead":"28 játékos készülhet a következő Eb-selejtezőkre.","id":"20190529_Keretet_hirdetett_a_walesi_kapitany_Magyarorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f30be1-7529-4e89-9b24-09161a6cd1c5","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Keretet_hirdetett_a_walesi_kapitany_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2019. május. 29. 18:37","title":"Keretet hirdetett a walesi kapitány Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős sodrás és víznyomás életveszélyes körülményeket teremtenek a búvárok számára. ","shortLead":"Az erős sodrás és víznyomás életveszélyes körülményeket teremtenek a búvárok számára. ","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_elullyedt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44126418-586b-4fbe-8015-53f1b489ace7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_elullyedt","timestamp":"2019. május. 30. 15:17","title":"Szakértő: még napokba telhet, mire kiemelik a Dunába süllyedt sétahajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna vissza, amikor az incidens történt. Senki sem sérült meg.","shortLead":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna...","id":"20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3f2d2-0f06-4a73-8b3f-572bce577fd8","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","timestamp":"2019. május. 29. 21:16","title":"Véletlenül elsült a cseh miniszterelnök testőrének fegyvere a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5477b9-ac4d-4235-9c23-f87cd7bd0d51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Duna vízállása Budapestnél szerda este kilenckor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513 centiméter.","shortLead":"A Duna vízállása Budapestnél szerda este kilenckor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513...","id":"20190530_Hajobaleset_harmadfoku_a_keszultseg_a_Dunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5477b9-ac4d-4235-9c23-f87cd7bd0d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98cf696-7bba-4cf1-9dcf-2b063a0cf5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Hajobaleset_harmadfoku_a_keszultseg_a_Dunan","timestamp":"2019. május. 30. 12:54","title":"Hajóbaleset: harmadfokú a készültség a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]