[{"available":true,"c_guid":"615a4b67-bf0c-4530-b387-08e7825bdb2d","c_author":"Radovits Dávid","category":"cegauto","description":"Mindössze 8000 példány készült a bajorok futurisztikus roadsteréből, amely nem csak külsejében, de gyártástechnológiailag is kuriózumnak számított harminc évvel ezelőtt. Kipróbáltunk egyet, és leesett tőle az állunk.","shortLead":"Mindössze 8000 példány készült a bajorok futurisztikus roadsteréből, amely nem csak külsejében, de...","id":"20190528_bmw_z1_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615a4b67-bf0c-4530-b387-08e7825bdb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9772c90-7512-424f-994a-d6c990052a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_bmw_z1_menetproba","timestamp":"2019. május. 29. 20:28","title":"Harmincéves, de a felét simán letagadhatná – BMW Z1 menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be a honlapján a klub.","shortLead":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be...","id":"20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34f49-9ad9-4cc6-a67f-fb84b9c1299b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","timestamp":"2019. május. 30. 20:59","title":"Eladták az MTK focicsapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány részletet róla.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány...","id":"20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387cf3c0-f540-499a-9140-56791f3b780a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 29. 19:03","title":"Teljesülhet a Windows-felhasználók álma a Microsoft új, titkos operációs rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","shortLead":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","id":"20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d4f298-9a5c-4133-8e30-8efa22d039dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","timestamp":"2019. május. 30. 07:40","title":"Nem járnak a vonatok Piliscsaba és Pilisvörösvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2034b3d-fdcb-40fc-bdf4-ba5be4ed541f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás versenyző 70 éves korában hunyt el, ma kísérik utolsó útjára. A ceremóniára több ezer embert várnak. ","shortLead":"A legendás versenyző 70 éves korában hunyt el, ma kísérik utolsó útjára. A ceremóniára több ezer embert várnak. ","id":"20190529_arnold_schwarzenegger_niki_lauda_temetes_forma_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2034b3d-fdcb-40fc-bdf4-ba5be4ed541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1ffb52-c144-4e03-bb64-c0860552feb6","keywords":null,"link":"/sport/20190529_arnold_schwarzenegger_niki_lauda_temetes_forma_1","timestamp":"2019. május. 29. 11:04","title":"Még Arnold Schwarzenegger is beszédet tart Niki Lauda temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895c68c-1a1f-493b-8dc4-482e8ff95478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel próbálkozott egy autós Hegyeshalomnál.","shortLead":"Ezzel próbálkozott egy autós Hegyeshalomnál.","id":"20190530_rendszam_x_w_utanfuto_kulfoldi_potkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f895c68c-1a1f-493b-8dc4-482e8ff95478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32132a41-23a5-42ce-a8cd-73049474c80d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_rendszam_x_w_utanfuto_kulfoldi_potkocsi","timestamp":"2019. május. 30. 09:38","title":"Attól nem lesz szabályos az utánfutó, hogy átszerelik rá a rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","shortLead":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","id":"20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d26488d-6f48-467e-b569-7724adba7483","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 05:08","title":"A szállodahajó utasai közül többen is látták és hallották a Hableányról vízbe esett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmélyülő bizalmi válság többek között a nemzetközileg is versenyképes fiatal kutatók elvándorlásával és egy teljes tudósnemzedék elvesztésével fenyeget – írták.","shortLead":"Az elmélyülő bizalmi válság többek között a nemzetközileg is versenyképes fiatal kutatók elvándorlásával és egy teljes...","id":"20190530_Egy_teljes_tudosnemzedek_veszhet_el_irtak_kutatok_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65737-c14d-4c5b-a860-3135380d433a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Egy_teljes_tudosnemzedek_veszhet_el_irtak_kutatok_Orbannak","timestamp":"2019. május. 30. 16:04","title":"MTA-ügy: „Egy teljes tudósnemzedék veszhet el”, írták kutatók Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]