[{"available":true,"c_guid":"b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester patkányügyben nyilatkozott meg a Facebook-oldalán, szerinte a főpolgármester folyamatosan félrevezeti a budapestieket.","shortLead":"A zuglói polgármester patkányügyben nyilatkozott meg a Facebook-oldalán, szerinte a főpolgármester folyamatosan...","id":"20190515_karacsony_gergely_tarlos_istvan_patkany_patkanyirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55593f5a-36eb-4583-904c-d60e33309982","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_karacsony_gergely_tarlos_istvan_patkany_patkanyirtas","timestamp":"2019. május. 15. 19:21","title":"Karácsony: Tarlós nem mondott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbbször adománygyűjtéssel, kéretlen marketinges kérdőívekkel és illegálisan ajánlott fuvarokkal találják meg kéretlenül az utasokat, ezek ellen próbálnak meg jobban fellépni szerdától. ","shortLead":"A legtöbbször adománygyűjtéssel, kéretlen marketinges kérdőívekkel és illegálisan ajánlott fuvarokkal találják meg...","id":"20190514_ferihegy_repter_lehuzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941506d9-bba7-4ae7-8e98-6b90099d1cee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_ferihegy_repter_lehuzas","timestamp":"2019. május. 14. 16:06","title":"Jobban fellépne a reptér az utasokat lehúzni próbálókkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","shortLead":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","id":"20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d048b79-d5be-426f-ab54-6be894926589","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","timestamp":"2019. május. 16. 07:51","title":"Nagyon találkoznának Macronnal a V4 vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt ki olyan személyt, aki a kormány képviseletében tárgyalna velük a követeléseikről.","shortLead":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt...","id":"20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa170e6-b149-4431-8214-0ab47eb57900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 15. 17:47","title":"Az EP-választásig nem sztrájkolnak a közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","shortLead":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","id":"20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f30698-a14d-41ff-aaca-d5c3a1298a51","keywords":null,"link":"/sport/20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","timestamp":"2019. május. 15. 05:31","title":"Griezmann elhagyja az Atletico Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó ember és a villanymotor párosát kell értenünk.","shortLead":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó...","id":"20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5733f-222a-4abe-9493-50b6b1de0619","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","timestamp":"2019. május. 14. 15:48","title":"Maga a megtestesült fitneszautó: villanymotor is van benne, de lábbal is lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","shortLead":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","id":"20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f0798d-514a-4a63-a886-d776aaf609fe","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","timestamp":"2019. május. 15. 16:28","title":"Két vaddisznót is láttak Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186c917b-7f07-4884-b7ee-5f65a1db9ba2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy csak kétszemélyes ez a szupergyors új McLaren, de legalább elférnek benne a két fő csomagjai.","shortLead":"Igaz, hogy csak kétszemélyes ez a szupergyors új McLaren, de legalább elférnek benne a két fő csomagjai.","id":"20190516_ime_a_szupersportkocsi_aminek_hatalmas_a_csomagtere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186c917b-7f07-4884-b7ee-5f65a1db9ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0d773f-181c-4f3b-ad11-61daa6317b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_ime_a_szupersportkocsi_aminek_hatalmas_a_csomagtere","timestamp":"2019. május. 16. 08:21","title":"Íme egy új szupersportkocsi, aminek hatalmas a csomagtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]