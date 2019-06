Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a6459-ca4e-43a1-8284-146d8fa26c24","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","timestamp":"2019. június. 02. 17:27","title":"A CDU-CSU szövetség az SPD vezetőjének lemondása után is fenntartaná a német kormányzó koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az MSZP választmánya.","shortLead":"Döntött az MSZP választmánya.","id":"20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83d925-7ff7-410c-9401-6eaa81428289","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","timestamp":"2019. június. 01. 11:43","title":"MSZP: Ujhelyi megy az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]