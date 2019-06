Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a bírósági végzés véglegessé válik, a kapitány kifizeti a 15 milliót, hogy szabadon mozoghasson, mondta a Blikknek a kapitány ügyvédje.","shortLead":"Ha a bírósági végzés véglegessé válik, a kapitány kifizeti a 15 milliót, hogy szabadon mozoghasson, mondta a Blikknek...","id":"20190603_Kifizetne_a_15_millio_forintos_ovadekot_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2eb4ea-9257-4d08-8fd0-1d51f284b1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Kifizetne_a_15_millio_forintos_ovadekot_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. június. 03. 08:49","title":"Kifizetné a 15 millió forintos óvadékot a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","shortLead":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","id":"20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226d3b4c-4552-491a-8fc2-5138023d2b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","timestamp":"2019. június. 03. 07:01","title":"Izomautó újragondolva: az első elektromos Mini még egy hatalmas repülőgépet is elhúz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

\r

","shortLead":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

\r

","id":"20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108a6999-63db-47fd-90ce-4b1c9d7f65df","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 02. 16:08","title":"Történetük során először a Zöldek a legnépszerűbb párt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19de3e5e-e1af-4e3d-b679-3758cad76819","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tüntetések sem tudták megállítani a folyamatot, szeptember 1-i hatállyal kikerül a kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémiától (MTA). ","shortLead":"A tüntetések sem tudták megállítani a folyamatot, szeptember 1-i hatállyal kikerül a kutatóhálózat a Magyar Tudományos...","id":"20190603_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_mta_atalakitas_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19de3e5e-e1af-4e3d-b679-3758cad76819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11ad55b-64c8-4d45-a878-f48d6c7ca975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_mta_atalakitas_kutatok","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Palkovics kedden beterjeszti az Akadémia megcsonkításáról szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék egy új törvénnyel.","shortLead":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék...","id":"20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50634d-113c-4c10-8434-ee02e2dd4fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","timestamp":"2019. június. 03. 09:03","title":"Ez zseniális: a Fülöp-szigeteken minden diáknak 10 fát kell elültetnie ahhoz, hogy végezzen az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"4593c49f-15d3-4d9d-a9d3-931e6b1c08ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrorelhárítási Központ által közzétett felvételeken pontosan látszik a turistahajó elhelyezkedése a Duna medrében.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ által közzétett felvételeken pontosan látszik a turistahajó elhelyezkedése a Duna medrében.","id":"20190603_szonar_foto_hableany_duna_meder_tek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4593c49f-15d3-4d9d-a9d3-931e6b1c08ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717c23fb-13e4-4213-8852-50cb3061a505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_szonar_foto_hableany_duna_meder_tek","timestamp":"2019. június. 03. 15:02","title":"Új szonárfelvételeken a Hableány – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]