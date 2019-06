Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el a közigazgatást, ez gondot okoz a Kormányablakok működésében. Akár egymilliárd forint is elmehet szúnyoggyérítésre. Gulyás szerint nem lehet atomenergia nélkül széndioxid-kibocsátást csökkenteni. Szóba került az ügynökmúlt, Vikidál Gyula és az infláció is. A Wizz Airt pedig kifejezetten megfenyegette a miniszter. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el...","id":"20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02379452-230c-4729-ac3f-4329a5ae8ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","timestamp":"2019. június. 20. 11:44","title":"Kormányinfó: Akár milliárdokat is fordíthat a kormány szúnyoggyérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van Gogh 1890-ben, 37 évesen öngyilkosságot követett el. ","shortLead":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van...","id":"20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65084460-a73e-4d12-ac26-cf2e7a806320","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","timestamp":"2019. június. 19. 20:43","title":"Elárverezték a művészettörténet leghíresebb fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","shortLead":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","id":"20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b477137-be06-4474-a3df-a3f45b8aa781","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","timestamp":"2019. június. 19. 12:17","title":"Ambrus Attila: Azoknak, akikre ráfogtam a fegyvert, életük végéig rossz emléke lesz rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készpénzt vitt el a feketébe öltözött, maszkos férfi.","shortLead":"Készpénzt vitt el a feketébe öltözött, maszkos férfi.","id":"20190618_bankrablas_ullo_fegyver_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9e3c4e-7ed3-420f-8066-8acf3a3e9f3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_bankrablas_ullo_fegyver_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 18. 13:47","title":"Kiraboltak egy bankot Üllőn – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és olyan rosszindulatú programokat telepítettek az orosz energia- és egyéb kulcsfontosságú hálózatokba, amelyek a megfelelő kód megadása esetén megbénítják az ellenfél kritikus infrastruktúráját. A „trójai falovak” bejuttatása ugyanis csak része a nagyhatalmak között már évek óta egyre keményebb eszközökkel dúló, szabályok nélküli kiberháborúnak.","shortLead":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és...","id":"20190619_K_vilaghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f6562-9dac-4c4d-be0f-f1736c778e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_K_vilaghaboru","timestamp":"2019. június. 19. 14:00","title":"Láthatatlan fegyverekkel harcolnak egymás ellen a világ nagyhatalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház intenzív osztályán ápolják.","shortLead":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház...","id":"20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea216d-0f0b-4267-8977-08499958570d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","timestamp":"2019. június. 18. 17:28","title":"Szívinfarktust kapott Andrea Camilleri, a legnépszerűbb olasz krimiíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f959a768-3ac8-4096-bf5f-e3a8d221022a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. június. 19. 10:13","title":"Négyes karambol történt az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]