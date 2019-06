Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","shortLead":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","id":"20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b651442-79db-4cda-982d-ea691641583e","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","timestamp":"2019. június. 25. 08:29","title":"Palkovics a SZTAKI szív alakú ágyáról: Említésre sem méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint bejött a Samsungnak az 5G-s telefon piacra dobása, pedig az igazi 5G-éra még csak ezután érkezik.","shortLead":"A jelek szerint bejött a Samsungnak az 5G-s telefon piacra dobása, pedig az igazi 5G-éra még csak ezután érkezik.","id":"20190625_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6335328e-a99e-4c81-bc5b-8551cdec4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 25. 12:33","title":"Nagyon jól fogy a Samsung 5G-s mobilja, az LG leszakadt tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.","shortLead":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót...","id":"20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f246be-0197-40ce-98a0-35a13891c256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","timestamp":"2019. június. 25. 17:30","title":"\"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged a felhasználók kényes adataihoz.","shortLead":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged...","id":"20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca2da0f-150a-46db-8691-dbdddcfc59a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","timestamp":"2019. június. 25. 13:03","title":"Talán nem tud róla, de tele van sérülékeny alkalmazásokkal a telefonja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását irányítói utasításra vagy a pilóta egyéni döntésére. Ezzel az év végéig minden valószínűséggel megdől az úgynevezett átstartolások 2018-as rekordja. Az átstartolás önmagában nem jelent vészhelyzetet, de különös figyelmet igényel a HungaroControl légiforgalmi irányítóitól.","shortLead":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását...","id":"20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644682-2124-4a02-acd0-0e667eab4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","timestamp":"2019. június. 25. 11:03","title":"Különleges manőverek Ferihegyen: egyre többször kell megszakítani a leszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is villantottak.","shortLead":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is...","id":"20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb2f5e-e5be-4502-8b1b-7ccf3d77aea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","timestamp":"2019. június. 24. 14:06","title":"15 600 forintba kerül ez a miniatűr számítógép, amire két 4K-s monitort is ráköthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át megint a tízezer dollárt.","shortLead":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át...","id":"20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244d8e1-ac27-47ee-bc6a-2442bb18102b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 18:42","title":"Szárnyal a kriptovaluták árfolyama a Facebook Librája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple módszereit dicsérik, de persze ezek is az iPhone-hoz kapcsolhatók.","shortLead":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple...","id":"20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e1169-c995-42d9-b4ea-6bc9b02419cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","timestamp":"2019. június. 25. 17:33","title":"Védelem, titkosítás, újrahasznosítás – ezt üzeni most az Apple az iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]