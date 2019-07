Ez rablás! - kiáltotta egy szociáldemokrata képviselő a Bundestagban, ahol nagyon nehezen fogadják el, hogy a topmenedzsment tagjai akkor is milliós végkielégítést kapnak, ha a cég gyengén muzsikált. Mint például a Volkswagen esetében, amikor a szoftvercsalás miatt óriási kártérítést kellett fizetnie a tekintélyes autógyárnak. Most pedig itt van Németország egykor legtekintélyesebb bankja, amely 52 milliós eurós végkielégítést ad a távozó topmenedzsereknek, akik egyáltalán nem teljesítették a kitűzött célokat.



A Deutsche Bank elmúlt évtizede egy katasztrófasorozat



Az Egyesült Államokban nyakig belemásztak a derivatív papírokba, melyek a nagy pénzügyi válság első számú felelősei voltak. A dollár milliárdokban mérhető veszteség óriási bírságot is hozott a pénzügyi felügyelettől az Egyesült Államokban, ahol a Deutsche Bank nyújtott hitelt Donald Trumpnak, amikor az amerikai bankok elzárkóztak ettől. A demokrata ellenzék azt szeretné, ha a Deutsche Bank nyilvánosságra hozná, mennyit is hitelezett az elnöknek. Nem véletlenül firtatják elszántan az ellenzékiek ezt az ügyet: egyes feltevések szerint az oroszok vásárolták meg Trump adósságának egy részét. Ily módon tartják befolyásuk alatt az USA elnökét, aki banktitokra hivatkozva egyáltalán nem sürgeti, hogy a Deutsche Bank közzétegye a Trump-dossziét.

Még egy kínos ügybe belemászott a Deutsche Bank: a malajziai 1MDB ügyben több mint ötmilliárd dollárt keres a pénzügyi felügyelet. A bank ellen is vizsgálat indult az ügyben, melybe belebukott Malajzia majd mindenható miniszterelnöke. Abdul Razak hozta létre a fejlesztési alapot, amely mindennel foglalkozott, csak Malajzia fejlesztésével nem. Pénzelte például magát a kormányfőt és nejét, akik most véget nem érő korrupciós perek alanyai hazájukban. Ez a malajziai fejlesztési alap finanszírozta a Wall Street farkasa című filmet is csekély 100 millió dollárral. Leonardo di Caprio már vissza kellett, hogy adja a több millió dolláros ajándékokat, melyeket a nagyvonalú malajziai cégtől kapott.

A Deutsche Bank ezen kívül belekeveredett a nagy pénzmosási botrányba Észtországban is: több mint 130 milliárd euro értékű rubelt mostak tisztára. Ezek után nem csoda, hogy a vezetőség úgy döntött,

18 ezer embert tesz az utcára 2022-ig.

Ejtőernyősök



Ez azt jelenti, hogy a tekintélyes német bank minden ötödik munkatársa lapátra kerül. Távoznak a főnökök is - csak épp szépen kistaffirozva. Összesen 52 millió eurót kapnak - írta meg a londoni Financial Times. A részletek: 11 milliós arany ejtőernyővel ugrik ki a Deutsche Bank bukdácsoló gépéből a befektetési vezérigazgató-helyettes. A dél-afrikai Garth Richie 2016-ban érkezett. Csodát vártak tőle, mely enyhén szólva nem következett be. John Cryan vezérigazgató 10,9 millió eurós végkielégítést kapott korábban.

"Ha jól megy, akkor a topmenedzserek sok pénzt kapnak, de hogyha rosszul megy, akkoris" - állapítja meg egy nem kormányzati szervezet főnöke, aki a pénzügyi világot vizsgálja. A Bürgerbewegung Finanzwende igazgatója, Gerhard Schick felháborodottan állapítja meg:

a rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat!.

Az érintett topmenedzserek arra hivatkoznak, hogy a szerződésük szerint kapják meg a végkielégítésüket. A bevezetőben idézett szociáldemokrata képviselő ezért is javasolta, hogy kicsit utána kellene nézni a topmenedzserek szerződéseinek, mert egyre szélesebbre nyílik az olló közöttük és az egyszerű munkavállalók között. És ez különösen akkor kellemetlen, ha olyan tekintélyes intézményről van szó, mint a Deutsche Bank, amely régi dicsőségének elmúltával elbocsátásokkal akarja megoldani sokasodó gondjait.