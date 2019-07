Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7686327f-5514-4462-a04c-6e555a986e33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"92 éves volt. ","shortLead":"92 éves volt. ","id":"20190723_David_Hedison_meghalt_James_Bond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7686327f-5514-4462-a04c-6e555a986e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea367d48-fc87-492e-812e-3a5862465cb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_David_Hedison_meghalt_James_Bond","timestamp":"2019. július. 23. 11:49","title":"Meghalt a James Bondból ismert David Hedison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","shortLead":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","id":"20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544975-20c8-493b-bea1-489946dc6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","timestamp":"2019. július. 23. 18:27","title":"Az igen, talán Hamiltont is meglepte, milyen jól vezet Toto Wolff – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","shortLead":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","id":"20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9215d21c-3cd3-413d-b267-ddd5a8a9e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","timestamp":"2019. július. 23. 07:30","title":"Órákkal a ponthatárok kihirdetése után indulhat az albérletvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több esetben is átlépték a fölvásárlás törvényben megszabott határait, egy polgármester családja egy csapásra földbirtokos lett. Most Bács-Kiskun megye földárveréseit elemezte Ángyán József.","shortLead":"Több esetben is átlépték a fölvásárlás törvényben megszabott határait, egy polgármester családja egy csapásra...","id":"20190720_Uj_Angyanjelentes_Bacskabol_Van_aki_a_semmibol_lett_foldbirtokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38edc26-baf5-47e1-ab48-03a021cd85a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190720_Uj_Angyanjelentes_Bacskabol_Van_aki_a_semmibol_lett_foldbirtokos","timestamp":"2019. július. 22. 05:55","title":"Új Ángyán-jelentés Bácskából: van, aki a semmiből lett földbirtokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","shortLead":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","id":"20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89ef1c-c226-4b42-8238-75ed5f9bee1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","timestamp":"2019. július. 22. 20:16","title":"A Digi kiveszi az RTL Klubot az online kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek mind a mai napig kényelmes állásokba ejtőernyőznek tovább. Közben az amerikai hatóságok az ügy jelentős részét felgöngyölítették, beismerő vallomásig és peren kívüli egyezségig jutottak.","shortLead":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek...","id":"20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afeba1-82e6-4128-9ba0-f75f1f3a9d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","timestamp":"2019. július. 23. 17:23","title":"A magyar korrupciónak súlyosabb következménye van az USA-ban, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]