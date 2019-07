Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc14322-b0a9-47be-abea-c1be39951271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 20 százalékos áremelkedést is hozhat, ha bezár a szolnoki műtrágyagyár – mondta az agrarszektor.hu-nak Bige László.","shortLead":"Akár 20 százalékos áremelkedést is hozhat, ha bezár a szolnoki műtrágyagyár – mondta az agrarszektor.hu-nak Bige László.","id":"20190724_Bige_szolnok_mutragya_gyar_bezaras_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc14322-b0a9-47be-abea-c1be39951271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94701d76-46c7-465c-bebf-30325dfdf039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Bige_szolnok_mutragya_gyar_bezaras_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"Bige: még mindig bízunk a magyar igazságszolgáltatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést tartani. 