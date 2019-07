Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Óriási medúzát filmezett le az angliai Cornwallnál Lizzie Daly tengerbiológus, a videót a Marine Conservation Society Facebook-oldalán tették közzé. A gyökérszájú medúza, amibe belebotlott, elég hétköznapi állat, de nagyon ritka, hogy ekkorára megnő. A csípése egyébként fájdalmas, de nem életveszélyes. Embernagyságú medúzába botlott egy búvár Cornwallnál – videó 2019. július. 15. 16:51 ","shortLead":"A helyzet harmadik egymást követő éve folyamatosan romlik. Az emberiség 11 százaléka éhezik 2019. július. 15. 19:59 A helyzet harmadik egymást követő éve folyamatosan romlik. A Microsoft 2018 augusztusában bezárta a németországi adatközpontját, a hesseni adatvédelmi biztos szerint így már nincsenek biztonságban a gyerekek személyes adatai. Lecsapott a GDPR: kitiltották az Office 365-öt több német iskolából 2019. július. 15. 19:03 Az édesség azonban így is édes marad. Hozzáadott cukor nélküli csokit dob piacra a Nestlé 2019. július. 16. 18:35 Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt? Ettől még egy orosz autós is kiakadt, a forgalmi sáv közepén volt a szalagkorlát – videó 2019. július. 15. 12:27 Súlyos baleset történt Franciaországban egy vasúti átjáróban. Franciaország: Óvodai kisegítő hajtott a sínekre, a gyerekekkel együtt meghalt 2019. július. 15. 18:52 A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán. Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok 2019. július. 17. 05:01 hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki korábban évekig vezette már a lapot – írja a Kreatív.hu. Ziegler Gábor pedig igazgatósági tag lesz az Indexnél. Lecserélik az Index vezérigazgatóját 2019. július. 15. 15:33