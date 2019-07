Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte utólag a brit meteorológiai szolgálat. 38,7 Celsius-fokot mértek Cambridge-ben.","shortLead":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte...","id":"20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a9e245-ec8c-42df-8b9b-9ebe43a46075","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 29. 19:03","title":"Még egy ok, hogy a klímaváltozás nem vicc: 38,7 fokot mértek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen megszűnt az eljárás. A hvg.hu-nak a baloldali politikus azt mondta: Kúria előtt támadja meg a kedden bejelentett döntést, amit az őszi önkormányzati választásokkal hozott összefüggésbe. Ugyanakkor arra készül, hogy ha így mégis ott kell lennie a tárgyalóteremben, akkor meg fogja védeni magát és társait.","shortLead":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen...","id":"20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec069ec-343f-476c-a395-83ef988987a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2019. július. 30. 14:58","title":"Czeglédy Csaba megszólal: megtámadja a döntést, hogy mégis bíróság elé viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","shortLead":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","id":"20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705111da-55d9-44fb-bc0b-5ee5d536d594","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","timestamp":"2019. július. 30. 12:21","title":"Augusztusban indul a Drága örökösök második évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt is biztosít a 9. és 11. osztályos tanulóknak a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamokon.","shortLead":"Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt...","id":"20190730_Meg_penzt_is_kapnak_a_kormanytol_a_kethetes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_utazo_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef723f9-88a8-4fe4-be3a-51d08fd19f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Meg_penzt_is_kapnak_a_kormanytol_a_kethetes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_utazo_diakok","timestamp":"2019. július. 30. 09:28","title":"Még pénzt is kapnak a kormánytól a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamra utazó diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők között, miután jelentős bevételtől estek el a program miatt.","shortLead":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők...","id":"20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de8d67-b618-461d-bf35-5dd5ca0cd60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","timestamp":"2019. július. 29. 12:03","title":"3 éves lett a weboldal, ami önt is kihúzhatja a komoly bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. ","shortLead":"Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. ","id":"20190729_Alkoholbeteg_Zacher_Gabor_kabitoszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a90865-8c79-40f3-a0e9-c6f2ff526e80","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Alkoholbeteg_Zacher_Gabor_kabitoszer","timestamp":"2019. július. 29. 11:16","title":"Szinte minden magyar családra jut egy alkoholbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bdd7c1-9094-4429-a118-6955b1bf9c77","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Soha ennyi ópiumot, kokaint, illetve mesterséges kábítószert nem állítottak elő a világon, mint mostanában - állapítja meg az ENSZ drogokkal foglalkozó jelentése. ","shortLead":"Soha ennyi ópiumot, kokaint, illetve mesterséges kábítószert nem állítottak elő a világon, mint mostanában - állapítja...","id":"20190730_Drogban_azik_a_vilag_csak_nem_vesszuk_eszre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2bdd7c1-9094-4429-a118-6955b1bf9c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa83d9e9-af29-4357-b06a-16287f18a66d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Drogban_azik_a_vilag_csak_nem_vesszuk_eszre","timestamp":"2019. július. 30. 16:57","title":"Drogban ázik a világ, csak nem vesszük észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]