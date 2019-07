Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","shortLead":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","id":"20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6463cba-0707-45a3-8191-a5d054a59193","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","timestamp":"2019. július. 31. 11:44","title":"Ez a platós VW Amarok erősebb, mint egy Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5919ec-744a-456c-bac9-0a6c2642088b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét évvel az első rész után térünk vissza Holly Kennedyhez.","shortLead":"Hét évvel az első rész után térünk vissza Holly Kennedyhez.","id":"20190730_Utoirat_Szeretlek_folytatas_konyv_Cecilia_Ahern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5919ec-744a-456c-bac9-0a6c2642088b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0932a-e1e2-4a20-8d2b-269862965deb","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Utoirat_Szeretlek_folytatas_konyv_Cecilia_Ahern","timestamp":"2019. július. 30. 09:10","title":"Októberben megjelenik az Utóirat: Szeretlek! folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan hiánycikkek, amelyek még fel sem kerültek rá. Ritka betegségben szenvedők sem jutnak hozzá a gyógyszerükhöz, és csak találgatni lehet, hogy miért. Az egyik ok az lehet, hogy február óta minden gyógyszert biztonsági elemekkel, egyedi azonosítókkal, kódokkal kell ellátni. A megoldás a külföldi beszerzés lehet, ám ez nem is olyan egyszerű.","shortLead":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan...","id":"20190731_gyogyszerhiany_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a42a8f-4f5b-4897-95eb-e8fefd52c2f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_gyogyszerhiany_lista","timestamp":"2019. július. 31. 06:30","title":"Még annál is súlyosabb a gyógyszerhiány, mint ahogy a hivatalos lista alapján látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c80b061-8b26-4a2c-a18c-a5d8a95d52b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190731_Marabu_Feknyuz_Mikroszoft_Hangeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c80b061-8b26-4a2c-a18c-a5d8a95d52b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06e447a-9b9c-492f-b1f0-a078b1b0ef7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Marabu_Feknyuz_Mikroszoft_Hangeri","timestamp":"2019. július. 31. 10:31","title":"Marabu Féknyúz: Mikrószoft Hángeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128bc7da-bf6a-45a8-ade3-ad8da320390f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alig három hét van hátra az eseményig.","shortLead":"Alig három hét van hátra az eseményig.","id":"20190731_Sopronban_talalkozik_Angela_Merkel_es_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128bc7da-bf6a-45a8-ade3-ad8da320390f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b5cde-bc8b-4b2a-848f-090a0b4b99a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Sopronban_talalkozik_Angela_Merkel_es_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 31. 08:35","title":"Sopronban találkozik Angela Merkel és Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett - jelentették a csendes-óceáni szigetet tanulmányozó kutatók.","shortLead":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett...","id":"20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b095ed-2ea8-4b53-8c36-8233469d2eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","timestamp":"2019. július. 30. 17:03","title":"Olyan gyorsan pusztulnak a korallzátonyok az óceán felmelegedése miatt, hogy időnk sincs lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","shortLead":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","id":"20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31b36c-3623-472b-ae94-534798c1bdda","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","timestamp":"2019. július. 30. 09:55","title":"Havi 20 ezerért is található már üzlethelyiség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]