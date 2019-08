Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7a6e5f-df83-423a-ba5b-336f01bffb73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rendkívül ritka leletnek számít az ilyesmi.","shortLead":"Rendkívül ritka leletnek számít az ilyesmi.","id":"20190801_Rejtelyes_minikerekeket_talaltak_egy_rezkori_gyermeksirban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7a6e5f-df83-423a-ba5b-336f01bffb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99de58-1c49-451d-86ca-e52bebbcc405","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Rejtelyes_minikerekeket_talaltak_egy_rezkori_gyermeksirban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:14","title":"Rejtélyes minikerekeket találtak egy rézkori gyermeksírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","shortLead":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","id":"20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eaab32-a272-4f54-b0fc-45f4ca29a76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:05","title":"Kábítószer hatása alatt gépkocsival mentek autót lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","shortLead":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","id":"20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f2293-b49d-425c-9471-faf73cb655ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:44","title":"Épülnek, de drágulnak is a lakások a községekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltatóknál kötött szerződéseket a felvásárlás továbbra sem érinti. ","shortLead":"A szolgáltatóknál kötött szerződéseket a felvásárlás továbbra sem érinti. ","id":"20190801_Matol_a_Vodafone_lett_a_UPC_Magyarorszag_tulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f6ac48-ee16-46ed-ac87-f7120460d356","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Matol_a_Vodafone_lett_a_UPC_Magyarorszag_tulajdonosa","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Mától a Vodafone lett a UPC Magyarország tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

\r

","shortLead":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

\r

","id":"20190801_Hetekig_volt_rossz_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_CTje_sokan_varni_kenyszerultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a69196-afce-442f-998a-e06a9f7990c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Hetekig_volt_rossz_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_CTje_sokan_varni_kenyszerultek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:57","title":"Hetekig volt rossz a Bajcsy-Zsilinszky Kórház CT-je, sokan várni kényszerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tudományos híreket tudósító robotot állítottak szolgálatba, amely angol nyelvű cikkekből készít jelentéseket. Azért az újságírók nem csomagolhatnak, valakinek ellenőriznie is kell a robot munkáját.","shortLead":"Tudományos híreket tudósító robotot állítottak szolgálatba, amely angol nyelvű cikkekből készít jelentéseket. Azért...","id":"20190801_Hireket_gyarto_robotot_helyeztek_forgalomba_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ae3358-e06a-4ee6-9b51-cf275eaa8162","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_Hireket_gyarto_robotot_helyeztek_forgalomba_Kinaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:15","title":"Híreket gyártó robotot helyeztek forgalomba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","shortLead":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","id":"20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f67bd8b-0442-4227-b460-c6814c5edea8","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:11","title":"Csak kicsúszott egy káromkodás az F1-es sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket, az iszlamizációval szemben, valamint védik a hagyományos értékeket a liberálisok ellen. A Fidesz ráadásul kizártnak tartja a muszlim menekültek társadalmi integrációját, sőt, arra sem lát esélyt, hogy lehetséges a muszlimok és a keresztények békés egymás mellett élése.","shortLead":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket...","id":"20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea48f38-58a5-49f2-82b4-2d9fc2e4466f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:30","title":"Magyarországra köszöntött a muszlimellenes populizmus kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]