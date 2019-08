Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","shortLead":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","id":"20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a5521-ddbe-44ec-ac41-8bda938a6ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:21","title":"Több ismert rendezőjét is elveszítette a tűzvészben a Kyoto Animation japán filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három versenyből kettőt megnyert. Az élete legjobb versenyére viszont még vár. Max Verstappennel a Hungaroringen beszélgettünk.



","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három...","id":"20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b8c11c-c56b-442f-a22b-da496ad8c6b1","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:15","title":"Max Verstappen: Nekem nem kell senkihez sem mérnem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","shortLead":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","id":"20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c74cce-9661-4292-8e9f-e9b609b9f304","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:42","title":"Hosszú arany-, Jakabos és Szabó bronzérmet nyert a világkupa nyitányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős alkalmazáshoz – köztük játékokhoz – férhetnek hozzá további költségek nélkül az androidosok. Jön a Google Play Pass, néhányan már használhatják is.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős...","id":"20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53b484-c29e-4690-9c90-6e46e09646ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:03","title":"Remek hír, ha androidos mobilja van: 1500 forintért rengeteg fizetős apphoz kap hozzáférést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117","c_author":"Csányi – Czeglédi – Tóta W.","category":"elet","description":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen. Tanulság: nem kell mindent panírozni.","shortLead":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen...","id":"20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56bc2a-4c62-431e-94b7-7397ce158014","keywords":null,"link":"/elet/20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:00","title":"És evett már rántott kovászos uborkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f37486c-7a9a-48e9-9e3e-bc2de6367bc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, 200 millió forintos befektetést kapott a \"szakemberek Tindereként\" is meghatározható magyar startup. A fix24.hu-en húszezer mesterember közül lehet válogatni, és ajánlatot kérni tőlük különféle munkákra.","shortLead":"Újabb, 200 millió forintos befektetést kapott a \"szakemberek Tindereként\" is meghatározható magyar startup...","id":"20190802_fix24_szakemberkereso_hiventures_befektetes_200_millio_nemzetkozi_terjeszkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f37486c-7a9a-48e9-9e3e-bc2de6367bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebac247-0bb0-499f-ae57-64303fbab11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_fix24_szakemberkereso_hiventures_befektetes_200_millio_nemzetkozi_terjeszkedes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:03","title":"Ezen a weboldalon 20 000 mesterember van fent, és azt is írják, melyik mennyire megbízható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c881f637-c511-42d2-a6e8-226b7a4e79a3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az ipari szerkezetváltás ugyan zátonyra futott, de közvetetten mégis lélegeztetőgépen tartotta Oroszlányt az a százmilliárd forintot is közelítő összeg, amelyet a bánya és az erőmű életben tartására csurgatott az állam. A város annak ellenére túlélte a rendszerváltást, hogy évtizedekkel ezelőtt minden porcikájával a bányával élt szimbiózisban, amelynek mára sóval hintették be a helyét.","shortLead":"Az ipari szerkezetváltás ugyan zátonyra futott, de közvetetten mégis lélegeztetőgépen tartotta Oroszlányt...","id":"20190801_oroszlany_rendszervaltas_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c881f637-c511-42d2-a6e8-226b7a4e79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce50a3b-e596-43c5-b3a1-56351d3df239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_oroszlany_rendszervaltas_riport","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:00","title":"Bányászvárosból munkásváros: Oroszlány így élte túl a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]