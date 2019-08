Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","shortLead":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","id":"20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748d6fd2-d790-4c6d-8d5d-a2397eb4e08e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:33","title":"Ezt kell tudnia, ha épp az önkormányzati választás előtt költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Supercharger akció az amerikai gyártó két nagyobb és drágább villanyautójára vonatkozik.","shortLead":"Az új Supercharger akció az amerikai gyártó két nagyobb és drágább villanyautójára vonatkozik.","id":"20190805_ismet_ingyenesen_es_korlatlanul_hasznalhato_a_tesla_szupertoltoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71af5d-fac7-49ea-b4f8-40ce5e76730a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_ismet_ingyenesen_es_korlatlanul_hasznalhato_a_tesla_szupertoltoje","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:21","title":"Ismét ingyenesen és korlátlanul használható a Tesla szupertöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ef491-8adb-4336-b3af-4750497177a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre, hogy az öt éve bedobott témája, a migráció fölött eljárt az idő. De mi köze mindennek a szelídgesztenyéhez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre...","id":"20190803_Fulke_Greta_Thunberg_kienekelte_a_sajtot_Orban_Viktor_szajabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492ef491-8adb-4336-b3af-4750497177a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96912ea-9efb-4f00-a80b-979d2e2ec569","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Fulke_Greta_Thunberg_kienekelte_a_sajtot_Orban_Viktor_szajabol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:00","title":"Fülke: Greta Thunberg kiénekelte a sajtot Orbán Viktor szájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de0a689-68d7-4a8c-8a18-cddb71a1c783","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium nem volt hajlandó elárulni a szocialista párti Harangozó Tamásnak, kik juthatnak új járművekhez a 82 milliárd forintos kormányzati járművásárlási programból – írta az Index.\r

","shortLead":"A Pénzügyminisztérium nem volt hajlandó elárulni a szocialista párti Harangozó Tamásnak, kik juthatnak új járművekhez...","id":"20190803_Titkolja_a_kormany_kiknek_jut_auto_a_82_milliardos_kozbeszerzesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de0a689-68d7-4a8c-8a18-cddb71a1c783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064924dc-14a5-4315-b322-cf3aab53acea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Titkolja_a_kormany_kiknek_jut_auto_a_82_milliardos_kozbeszerzesbol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:26","title":"Titkolja a kormány, kiknek jut autó a 82 milliárdos közbeszerzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.","shortLead":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos...","id":"20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a52e-3f76-4748-908d-3bda12a7ba3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:10","title":"Nyílt levélben fordultak az Aldihoz, a Sparhoz és a Lidlhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat akar Ázsiába telepíteni az új amerikai védelmi miniszter.","shortLead":"Szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat akar Ázsiába telepíteni az új amerikai védelmi miniszter.","id":"20190803_Uj_fegyverkezesi_versenytol_felnek_az_amerikai_vedelmi_miniszter_bejelentese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c507129-83ca-43eb-95c2-1c73534ac04d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Uj_fegyverkezesi_versenytol_felnek_az_amerikai_vedelmi_miniszter_bejelentese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:59","title":"Új fegyverkezési versenytől félnek az amerikai védelmi miniszter bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]