[{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot. Rainer M. János nem ment a Veritasba dolgozni, az intézet utolsó igazgatója a Mozgó Világnak adott interjújában beszélt a rendszerváltásról és a közeljövőről.","shortLead":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os...","id":"20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdde504-e1da-49c9-86b0-ad662b98ed09","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:54","title":"Rainer M. János: Formálódik a Valódi 1956-os Intézet terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815ffd32-3481-4f6d-b9bb-5b1b4a8b9c9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2010-es világbajnokság legjobb játékosa 40 évesen hagyja abba. ","shortLead":"A 2010-es világbajnokság legjobb játékosa 40 évesen hagyja abba. ","id":"20190807_Visszavonul_Diego_Forlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815ffd32-3481-4f6d-b9bb-5b1b4a8b9c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f8ea5b-934b-483e-894c-b1bfe5c0c983","keywords":null,"link":"/sport/20190807_Visszavonul_Diego_Forlan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:43","title":"Visszavonul Diego Forlán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi közlekedés.\r

","shortLead":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi...","id":"20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911615c-0a4f-4348-9d8c-ec60d9d1336a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:39","title":"Rosszullét, szabálytalan parkolás, pályahiba – csúcsra járnak a közlekedési problémák a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","shortLead":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","id":"20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddbd9bb-cc3b-47f7-843a-25277f11e6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:26","title":"Több megyére is figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88d3fda-d57a-4923-9c26-f8d1d8096aa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint nem lehetetlen feladat mozgásra rábírni a fiatal játékosokat, csak olyan mozgásformát kell választani, amely az online térben végzett szórakozáshoz is kapcsolódik, hasonlít rá.","shortLead":"Egy új kutatás szerint nem lehetetlen feladat mozgásra rábírni a fiatal játékosokat, csak olyan mozgásformát kell...","id":"20190806_videojatek_szamitogepezes_mozgas_gyerekek_torna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88d3fda-d57a-4923-9c26-f8d1d8096aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545fe35-582d-4f47-8911-1fd719642d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_videojatek_szamitogepezes_mozgas_gyerekek_torna","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:03","title":"Sokat gépezik, de keveset mozog a gyerek? Próbálja ki ezt a trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalmozza ajándékokkal az énekesnőt férje, még a belvárosba is beviszi majd, hogy azt vegyen magának, amit akar.\r

