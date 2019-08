Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","shortLead":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","id":"20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f39b3a-8f5f-4334-a3b5-2483efdb0f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:09","title":"Óriási a felháborodás, amiért megdrágultak az ételek az Európai Parlament menzáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét, ha a képviselő nem tálal ki. Nem tette meg.","shortLead":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét...","id":"20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d3d58-4eac-4f4c-a2b3-4ba79ba2f14f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:35","title":"Kiírta a netre a bajai lángosos, hogy melyik fideszes környékezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány megvétózta a 2050-es uniós klímacélt, ezeket ráadásul akkor sem adták ki, mikor Szél Bernadett közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A történet most új epizóddal bővült: a független képviselő beperelte őket.","shortLead":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány...","id":"20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104f93e-3313-4831-8070-e2a30769ecc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:03","title":"Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, mi alapján vétózták meg az uniós klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","id":"20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ab680-fa33-4f22-8e29-ba80ae30aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:54","title":"Garázdaság miatt nyomoznak az Árkád előtt lefejelt, arabnak nézett újságíró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","shortLead":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","id":"20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520cc4d2-4f10-4f36-9273-0e09a6d8ab49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:05","title":"14 autóról lopta le a kerekeket egy győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c5256d-1f3f-4a30-bba1-f08440d04dd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyórás műsor lesz augusztus 20-án.","shortLead":"Egyórás műsor lesz augusztus 20-án.","id":"20190812_Red_Bull_nincs_honvedsegi_legiparade_meg_van_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c5256d-1f3f-4a30-bba1-f08440d04dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f81895-6997-4201-8ce4-391c2e8aebd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Red_Bull_nincs_honvedsegi_legiparade_meg_van_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:37","title":"Red Bull nincs, honvédségi lég iparádé még van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","shortLead":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","id":"20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c751f-fa6a-44ca-96e9-3308bce6ca83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:54","title":"Kétmilliárddal drágult a Magyar Zene Házának építkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]