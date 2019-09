Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","shortLead":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","id":"20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59829f3f-a062-4f17-b8d4-7957ffcd6bac","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:17","title":"Kilépett a brit kormányból Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi aznap veszítette el az állását. ","shortLead":"A férfi aznap veszítette el az állását. ","id":"20190904_ferj_feleseg_brutalis_tamadas_keseles_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2096642-e3a2-4dc2-b7de-c815d54a3498","keywords":null,"link":"/elet/20190904_ferj_feleseg_brutalis_tamadas_keseles_meglepetes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:35","title":"Megkérte a feleségét, hogy eltakart szemmel számoljon vissza, majd megszúrta egy késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt Mária. Különösen akkor, ha az udvari történész a mozgalmi dalok egyik fő karmestereként időnként éppen a vezérnek okoz kellemetlen pillanatokat – írja e heti számában a HVG. A Fókuszban – és a címlapon – Schmidt Mária. ","shortLead":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt...","id":"20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6b06d-39cc-45ab-a747-77a77860583a","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:12","title":"Háromszor tagadták meg Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33bde38-42e8-44ac-8fdd-5895a724158a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A munkájukat vagy hobbijukat komolyan vevő felhasználókra fókuszál a berlini IFA 2019 szakkiállításon megmutatott idén őszi portfóliójában az Asus.","shortLead":"A munkájukat vagy hobbijukat komolyan vevő felhasználókra fókuszál a berlini IFA 2019 szakkiállításon megmutatott idén...","id":"20190904_asus_ifa_2019_zenbook_pro_duo_laptop_proart_studiobook_pro_x_pa32ucg_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33bde38-42e8-44ac-8fdd-5895a724158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8961fe8f-a253-47e7-9ecc-d8262a13d774","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_ifa_2019_zenbook_pro_duo_laptop_proart_studiobook_pro_x_pa32ucg_kepernyo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:03","title":"Profi gépeket mutatott az Asus, profiknak is szánja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","shortLead":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","id":"20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42466cd-9b3f-4526-85a6-ecdc5f9a643a","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:40","title":"Ezzel játszunk idén: megvannak az év legjobb társasjátékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","id":"20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5213cc09-76c0-44e0-a524-bf2f33c34a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Erősödik a forint, egyre távolabb vagyunk a 330-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet a bizottsági elnök részéről.","shortLead":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet...","id":"20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e048-ca03-4249-ad5c-a29c9327f0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:45","title":"Orbánt mattolhatja Ursula von der Leyen a Trócsányinak kiosztott poszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","shortLead":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","id":"20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e02bf-bc22-47fa-ad08-a24afa385edd","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:12","title":"Feltámasztanak egy ősi azték játékot, amihez négykilós labda kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]