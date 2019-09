Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók dróntámadásokat intéztek két szaúdi olajterminál ellen - ismerte el vasárnap a rijádi kormány és az Aramco szaúdi olajvállalat.","shortLead":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók...","id":"20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31608ca-d5a0-4671-b070-6204c95f589d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:02","title":"A felére csökkent a szaúdi olajtermelés a dróntámadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841ecdb7-f32c-45a4-bb8d-6c530b0dc6ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban mutatta be az idei évre szánt iPhone-jait. 