Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd forintért, lesz hozzá egy olimpiai faluvá alakítható diákváros is, illetve egy evezősközpont a Ráckevei-Duna partján a következő főpolgármesteri ciklusban, hogyha megvalósul a kormány Budapestre tervezett programja. De mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek? Megkérdeztük.

Noha a kormány kitáncolt a 2024-es olimpiairendezést érintő népszavazás elől, és visszavonta a pályázatot, a sporteseményre tervezett létesítmények egy része mégis biztosan felépül. Csak olimpia helyett különböző, százmilliárdos nagyságrendű világesemények okán, az így felépülő létesítményekkel pedig sokkal könnyebben nyerheti majd el egy esetleges olimpia rendezési jogát is Budapest.

A megvalósulás közelében lévő stadionok és a hozzájuk tartozó infrastrukturális létesítmények a megszólalásig hasonlítanak az olimpia tervpályázatunkra, csak most már Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programnak hívja azt a kormány.

A létesítmények többsége a Közvágóhídtól délre eső, Déli Városkapunak hívott területre épül majd, ami a város egyik utolsó, még beépítetlen, de rendkívül értékes, és jó közlekedési adottsággal rendelkező dunaparti területe, amit jelenleg nagyrészt erdő borít, amely egyébként alkalmas volna arra, hogy a beépítés helyett óriási rekreációs területet hozzanak itt létre.

A visszavont olimpiai pályázatunk - mégis egészen sok megvalósulhat belőle © HVG

100 milliárdos atlétikai stadion

Magyarország rendezi a 2023-as atlétikai világbajnokságot, és erre egy 55 ezer néző befogadására alkalmas stadiont építünk, amit a versenyek végeztével visszabontanák 15 ezresre.

A Közvágóhídtól délre eső volt VITUKI-telken felépülő atlétikai stadion az olimpiai pályázatban még főstadionként szerepelt.

Ezen létesítmény miatt tették ki a budapestiek által kedvelt Valyo Kikötőt is. Csak ennek az építési költségét 100 milliárd forintra saccolják, de több mint 21 milliárd forintot már most elköltöttek a 2023-as játékokra. A kormány még mindig nem árulta el, úgy tűnik, nem is tudja, mennyibe fog kerülni az országnak a világbajnokság megrendezése.

Az atlétikai stadion látványterve © Napur Architect

Kézilabda-Eb, újabb csarnokokkal

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságot is Magyarország rendezi, Szlovákiával közösen, és ennek keretében egy 20 ezer fő befogadására képes multifunkcionális - pl. jégpályának is használható - sportcsarnok épül fel a népligeti Volán-buszpályaudvar és a Gyáli út közötti telken. A kézilabdaaréna felépítésére kiírt első közbeszerzésre még a legalacsonyabb árajánlat is nettó 116 milliárd forint volt a G7 szerint,

ehhez képest szinte már felüdülés, hogy a második körben Garancsi István, Orbán Viktor kötélbarátjának tulajdonában álló Market Építő Zrt. nettó 78 milliárd forintért tette a legolcsóbb ajánlatot.

De épül csarnok Szegeden és Tatabányán is, mintegy újabb bruttó 50 milliárd forintért, és akkor ehhez még hozzájön a világesemény lebonyolításának költsége.

Olimpiai faluvá alakítható diákváros

Szintén a Közvágóhídtól délre, a pesterzsébeti oldalon épül majd fel a Budapest Diákváros, amely az olimpiai pályázatunkban még az olimpiai faluként szerepelt. A 12 ezer férőhelyesre tervezett diákvárosban egyebek mellett lesz gördeszkás park, BMX-pálya, mászófal, valamint kajak-kenu klubház- és pálya is.

A tervek szerint kültéri atlétikai pályák, azaz a Szabadtéri Atlétikai Edzőközpont is épül majd a pesterzsébeti Duna-parton, amely egy gyalogos-és kerékpároshíddal kapcsolódna a gigantikus atlétikai stadionhoz. Hogy mindez mennyibe kerül majd, az még szintén nem tisztázott.

A diákváros látványterve, Csepelről a Közvágóhíd felé nézve © MTI

Evezőspálya a ráckevei ártéren

Szintén a Közvágóhídtól délre, a Ráckevei Duna-ág mentén épül egy evezőspálya a Dunán, Dunai Evezős Központ néven, 8 ezer férőhelyes szlalompályával. Egyértelműen ez a projekt járna a legnagyobb környezetrombolással,

több mint tíz hektárnyi erdős, ligetes területet érint, mondta a Greenpeace az ATV-nek, továbbá ki kellene egyenesíteni, és szélesíteni a Ráckevei Duna-ágat is.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség júliusban azt írta honlapján, Magyarország rendezi a 2020-as kajak-kenu Európa-bajnokságot, ehhez pedig tavasszal építik majd ki a szükséges maratoni pályát,

a Kolonics György sétány melletti zöldterület elegendő lesz a versenyzők, valamint a mobil kiszolgáló-létesítmények elhelyezésére is,

írja a szövetség, hozzátéve, hogy már tervezés alatt áll a soroksári-ráckevei Duna-ágban az evezős és gyorsasági kajak-kenu pálya, a Csepel északi részén kialakított szlalompálya megvalósításának pedig már zajlanak az előkészületei.

Hogy mindez hogy készül el jövő nyárig, azt megkérdezett szakértőink sem tudták megmondani. Természetesen kérdeztük az illetékes Budapestért és az agglomerációért felelős államtitkárságot is a tervezett fejlesztésekről, de nem kaptunk tőlük választ.

A teljes Déli Városkapu projekt térképen © delivaroskapu.org

Tarlós és Orbán a stadionokra írta Budapest fejlesztési koncepcióját

Még tavaly ősszel került ki egy 1100 milliárd forintos projektlista arról, hogy milyen projekteket tervez a kormány Budapesten 2030-ig megvalósítani, még azelőtt, hogy Tarlós István bejelentette volna, hogy újraindul a főpolgármesteri címért.

Ez a 2030-as program lényegében egy kompromisszum volt Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester között, amibe bekerültek - az olimpiai pályázatban is szereplő -, Kemény Ferenc Program létesítményei, de Tarlós kérései is teljesültek, bekerült a BKV járműcseréje, az Aquincumi híd, és a Káposztásmegyerig hosszabbított 3-as metró is.

A kormány 2030-as programja pedig szöges ellentétben áll a szakma által kidolgozott, Tarlós István előző ciklusában elfogadott, hivatalosan még mindig érvényes 2030-as budapesti fejlesztési koncepcióval, amelyben többek között

összefüggő Duna-menti zöldhálózat kialakítását, új rekreációs területek kialakítását szorgalmazzák.

Talán nem kell hosszan részletezni, mennyire nincs összhangban ezzel a koncepcióval az, hogyha betonmonstrumokat építünk a ma beépítetlen, nagyrészt erdővel borított folyóparti területekre.

Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester © MTI / Szecsődi Balázs

Tarlós István köszöntőt írt, de nem válaszolt

Hogy mi Tarlós István főpolgármester hozzáállása mindehhez, arra következtethetünk abból, hogy az ő támogató köszöntőjével találkozik az, aki a Déli Városkapu projekt honlapjára kattint.

Illetve abból is, hogy a Déli Városkapu érdekében a Duna-partra vonatkozó építési szabályzatokat is módosította a fővárosi közgyűlés.

Természetesen megkérdeztük a főváros sajtóosztályát is arról, hogy Tarlós István egyetért-e az események megszervezésének, illetve a létesítmények megépítésének több százmilliárd forintos költségeinek szükségességével, de kérdéseinkre tőle sem érkezett válasz.

Karácsony Gergely: amíg nincs MR-központ, nem lesz stadion

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt sajtófőnökétől emailben kaptunk választ kérdéseinkre, ők azt írták,

Karácsony Gergely programjának része a "Stadionstop" intézkedés, amelyben a kormány "Lopakodó Olimpia Programját (LOP)", vagyis az olimpia Budapestre való visszacsempészését fogják leállítani. Hiszen a kormány ennek keretében építené meg mindazokat a létesítményeket, amelyekre a budapestieknek nincsen szükségük - és ezt az olimpiai népszavazást megelőző aláírásgyűjtés során ki is nyilvánították.

Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt © MTI / Szigetváry Zsolt

Az üzenetben azt is írták, amennyiben Karácsony nyerne, addig nem engednének újabb stadiont építeni Budapesten, amíg nincsen minden kerületben gyorsan elérhető CT- és MR-központ. Erre vonatkozó kérdésünkre azt mondták,

a már elnyert világesemények rendezéséhez szükséges új stadionokat is a LOP részének tekintik.

Puzsér Róbert: ezek állami beruházások, semmi köze hozzájuk a főpolgármesternek

Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltet személyesen értük el telefonon, ő azt mondta:

tömegsport, és nem versenysport párti vagyok, nem hiszek az újabb stadionokban, nem hiszem hogy erre lenne szükség.

Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt © MTI / Kovács Attila

A Kemény Ferenc Program megvalósítására vagy leállítására való konkrét kérdésünkre azt mondta,

olyasmit csinálnék, amiben a kormány nem ellenérdekelt, főpolgármesterként nem áll szándékomban a kormányzattal polgárháborúzni. A saját programom megvalósítása érdekel, nem a kormányzati projektek megakadályozása.

Kérdésünkre, miszerint szerinte nem érinti-e Budapestet a konkrét stadionok megépítése, Puzsér Róbert azt mondta: