Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét üres helyre lehet pályázni. ","shortLead":"Hét üres helyre lehet pályázni. ","id":"20190521_Szlovenia_nyilvanos_palyazat_utjan_keres_titkosugynokoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a45ca-02bd-424c-8719-ae9977109065","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Szlovenia_nyilvanos_palyazat_utjan_keres_titkosugynokoket","timestamp":"2019. május. 21. 13:14","title":"Szlovénia nyilvános pályázat útján keres titkosügynököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű Galaxy Foldot). Ezúttal a Note10 várható színeiről kaptunk híreket.","shortLead":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű...","id":"20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e4df19-987b-4a7a-bb17-b5df73ad73c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","timestamp":"2019. május. 22. 15:03","title":"Kiszivárgott: ilyen színekben árulják majd a Galaxy Note10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő lenni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő...","id":"20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ba1c0-8bf1-4374-b3f2-583a4667d4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Dobrev Klára pert nyert Deutsch Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két másik is követi majd.","shortLead":"Két másik is követi majd.","id":"20190521_A_Tadzs_Mahal_az_elso_indiai_muemlek_ahol_szoptatos_szobat_rendeznek_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337684a-e7e5-4254-b251-25f262c5b270","keywords":null,"link":"/elet/20190521_A_Tadzs_Mahal_az_elso_indiai_muemlek_ahol_szoptatos_szobat_rendeznek_be","timestamp":"2019. május. 21. 21:48","title":"A Tádzs Mahal az első indiai műemlék, ahol szoptatós szobát rendeznek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","shortLead":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","id":"20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc17099-7005-4874-87e4-ffd7ab3ae6d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","timestamp":"2019. május. 23. 11:59","title":"Százmilliókért mondják meg, mi épüljön Észak-Csepelen és Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Windisch Judit","category":"vilag","description":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák alkancellár a végén már nem áruló, hanem áldozat lesz. Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is ezzel játszik, miközben próbálja személyes baklövésként beállítani a történteket, csak kérdés, milyen sikerrel. A nyugat-európai társadalmak számára a Strache-botránnyal lett igazán világos, milyen logikai modell szerint működnek a szélsőjobboldali pártok – mondja hvg.hu-nak Bíró-Nagy András elemző.","shortLead":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák...","id":"20190521_Orban_Strache_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db9db8-4e12-44ca-b227-eb399b19dec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Orban_Strache_Salvini","timestamp":"2019. május. 21. 17:22","title":"Kiborult a bili: már mindenki láthatja, hogyan működik az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81433c99-5a35-46e0-b867-4918046a9f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy alakítják át az Eiffel-torony környékét, hogy a parkok, fák kapják a főszerepet. Egy hidat is végleg lezárnak és parkosítanak. ","shortLead":"Úgy alakítják át az Eiffel-torony környékét, hogy a parkok, fák kapják a főszerepet. Egy hidat is végleg lezárnak és...","id":"20190522_Parizsban_meglepik_ami_Budapesten_elkepzelhetetlen_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81433c99-5a35-46e0-b867-4918046a9f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07532a76-55d2-4389-bc43-4f3fbfdc15eb","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Parizsban_meglepik_ami_Budapesten_elkepzelhetetlen_lenne","timestamp":"2019. május. 22. 09:06","title":"Párizsban meglépik, ami Budapesten elképzelhetetlen lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","shortLead":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","id":"20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb6a1e-c789-458d-b979-f19712de67cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","timestamp":"2019. május. 22. 13:21","title":"Trollkodós reklámmal búcsúztatja a távozó Merci-vezért a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]