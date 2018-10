Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","shortLead":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","id":"20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc604f3-9f39-4b37-a009-7ae858f8c016","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 21:52","title":"Lebontják a gyilkos csúszdát, amelyik lefejezett egy 10 éves fiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország felszólította Szaúd-Arábiát, hogy derítse ki az igazságot, nyomozza ki a felelősöket, és vonja őket eljárás alá.","shortLead":"Franciaország felszólította Szaúd-Arábiát, hogy derítse ki az igazságot, nyomozza ki a felelősöket, és vonja őket...","id":"20181031_Hasogdzsigyilkossag_a_franciak_szankciokat_merlegelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7331d-dbaa-4b30-b21d-24b93ab2b988","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Hasogdzsigyilkossag_a_franciak_szankciokat_merlegelnek","timestamp":"2018. október. 31. 12:59","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: a franciák szankciókat mérlegelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most kiadott közleményükben megfogalmaztak.","shortLead":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most...","id":"20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009b5c7e-23cb-4594-9996-6b07d5ce9725","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","timestamp":"2018. október. 30. 12:53","title":"Kormány: A vasárnapi boltzár ügye le van zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f9bf45-a32d-447e-9c69-d917cb26d6d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Richter által kifejlesztett cariprazine értékesítése.","shortLead":"Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Richter által kifejlesztett cariprazine értékesítése.","id":"20181030_Itthon_300_forint_a_Richter_csodagyogyszere_mely_az_USAbol_tobbmilliardos_bevetelt_hozott_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f9bf45-a32d-447e-9c69-d917cb26d6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcffb2e-85ad-4f95-8552-67911c47f1a3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Itthon_300_forint_a_Richter_csodagyogyszere_mely_az_USAbol_tobbmilliardos_bevetelt_hozott_ossze","timestamp":"2018. október. 30. 14:01","title":"Itthon 300 forint a Richter csodagyógyszere, mely az USA-ból többmilliárdos bevételt hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az Európai Unióból – legalábbis ezt állítja Sir John Major. A volt konzervatív brit miniszterelnök szerint \"emiatt sziklaszilárd megalapozottsága\" lenne egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról.","shortLead":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia...","id":"20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd55ec-0f71-4486-8597-e3b2f1573cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","timestamp":"2018. október. 30. 16:57","title":"Újabb népszavazást szeretne a Brexitről a volt brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs napirenden a pedagógusok munkaterhelésének kérdőíves vizsgálata.","shortLead":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs...","id":"20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a71721-e8f2-40ad-9cff-a394cd452fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","timestamp":"2018. október. 30. 08:28","title":"Fellélegezhetnek a tanárok: nem világítják át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]