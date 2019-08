Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo következő telefonját nem csak gyorsabban lehet majd feltölteni az átlagnál, ha igaz, tovább is bírja majd, mint a legtöbb mobil.","shortLead":"A Vivo következő telefonját nem csak gyorsabban lehet majd feltölteni az átlagnál, ha igaz, tovább is bírja majd, mint...","id":"20190829_vivo_nex_3_6400_mah_akkumulator_120w_superflash_charge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc07d5d0-14b8-4e87-8658-0fbb2d59ef98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_vivo_nex_3_6400_mah_akkumulator_120w_superflash_charge","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:03","title":"Óriási, 6400 mAh-es aksi lesz ebben az okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","id":"20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda6e5f-4d51-4d7d-b198-0df1e0fb74bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"Olasz kormányválság: megállapodtak Conte miniszterelnökségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","shortLead":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","id":"20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d903ec-9bf4-41f4-80b4-100b0ef2e11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:43","title":"Kritikus határt lépett át a forint: 330-at kértek egy euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hosszú idő után új buszt vesz a BKV, de darabját mintegy 12 millió forinttal drágábban a Dél-Alföldre vett ugyanilyen típusú buszoknál. A BKV szerint más a buszok specifikációja.","shortLead":"Hosszú idő után új buszt vesz a BKV, de darabját mintegy 12 millió forinttal drágábban a Dél-Alföldre vett ugyanilyen...","id":"20190828_Dragabban_jonnek_az_uj_Mercedes_buszok_Budapestre_mint_Szegedre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25bd379-9758-4f9e-9edf-a7ee1b77eda9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Dragabban_jonnek_az_uj_Mercedes_buszok_Budapestre_mint_Szegedre","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:10","title":"Drágábban jönnek a Mercedes buszok Budapestre, mint Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c91850-86b5-4981-b080-b0b6bd3a747b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy barátok közötti kedves gesztusként indult Boston külvárosából, mára pedig a Lego globális kísérleti projektje az új kezdeményezés, amely a mesterséges intelligencia segítségével igyekszik még elérhetőbbé tenni az építőkockás játékélményt a látássérült gyerekek számára.","shortLead":"Egy barátok közötti kedves gesztusként indult Boston külvárosából, mára pedig a Lego globális kísérleti projektje az új...","id":"20190828_lego_keszletek_hangos_utmutato_braille_iras_latasserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c91850-86b5-4981-b080-b0b6bd3a747b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4a39d-1e23-482b-a179-2116e9cdf92e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_lego_keszletek_hangos_utmutato_braille_iras_latasserultek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:18","title":"Kipróbál valamit a Lego: Braille-leírást és hangos építési útmutatót ad a készlet mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretné, hogy ügyfelei hátrányba kerüljenek, ezért később tartja meg szokásos karbantartási munkálatait egy norvég szolgáltató. Azt sem titkolták, hogy mindez a World of Wacraft Classic miatt van.","shortLead":"Nem szeretné, hogy ügyfelei hátrányba kerüljenek, ezért később tartja meg szokásos karbantartási munkálatait egy norvég...","id":"20190829_netszolgaltato_karbantartas_world_of_warcraft_classic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26abfa-1a80-4e52-9fcc-13ca65482755","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_netszolgaltato_karbantartas_world_of_warcraft_classic","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:03","title":"Elhalasztotta a karbantartását egy norvég netszolgáltató az új World of Warcraft miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d5b769-c203-49ef-82c0-076ecf010862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Laki Eszter vezetésével működő grafikai műhely, a Studio Nur idén elnyerte a világ legrangosabb designdíjaként számontartott Red Dot elismerést Brands & Communication kategóriában a Costes étteremnek tervezett speciális étlappal.\r

\r

","shortLead":"A Laki Eszter vezetésével működő grafikai műhely, a Studio Nur idén elnyerte a világ legrangosabb designdíjaként...","id":"20190829_Grafikai_Michelincsillagot_kapott_a_Costes_kartyaetlapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d5b769-c203-49ef-82c0-076ecf010862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdeb1f3-f275-436c-afdc-8b0b0c503de2","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Grafikai_Michelincsillagot_kapott_a_Costes_kartyaetlapja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:10","title":"Grafikai Michelin-csillagot kapott a Costes kártya-étlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesszájúak kampányfogása.","shortLead":"Édesszájúak kampányfogása.","id":"20190828_Tortat_vitt_az_ellenzek_Tarlosnak_ezzel_kuldenek_nyugdijba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b950c98-517b-4826-8a9e-a6e0f56fb8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Tortat_vitt_az_ellenzek_Tarlosnak_ezzel_kuldenek_nyugdijba","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Tortát vitt az ellenzék Tarlósnak, ezzel küldenék nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]