[{"available":true,"c_guid":"fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","shortLead":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","id":"20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18017e2-2357-4f96-bc49-9b8a7d20c457","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:30","title":"Népszava: Lehet remény Trócsányi számára, hétfőn ismét tárgyal róla az EP jogi bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","shortLead":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","id":"20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923f639-848e-402e-be13-acd62ddc65e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:25","title":"Több mint kétmillió vadállat pusztult el a bolíviai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","id":"20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c4a3f-dfdb-45c2-b62f-21b7844422c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:29","title":"Már magyar szállodák is előre kérik a pénzt a Neckermann ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket.","shortLead":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti...","id":"20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eabc3fb-3b02-412e-bb43-c346d3d3c253","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:23","title":"Greta Thunberg alternatív Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1e49f2-01ef-418e-92ad-df16ccc2a9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két drogkereskedőt és egy fogyasztót fogtak el a nyomozók.\r

","shortLead":"Két drogkereskedőt és egy fogyasztót fogtak el a nyomozók.\r

","id":"20190926_drog_kabitoszer_marihuana_tetteneres_nni_rendorseg_dunakeszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1e49f2-01ef-418e-92ad-df16ccc2a9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae444a3-af9c-43b7-8f4f-e8c8a35b5eed","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_drog_kabitoszer_marihuana_tetteneres_nni_rendorseg_dunakeszi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:29","title":"Dílereket értek tetten Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02bf77c-5ccf-47ed-9945-9d0ddb347b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt közölték, az elmúlt években is ilyenkor postázták az utalványokat. ","shortLead":"Azt közölték, az elmúlt években is ilyenkor postázták az utalványokat. ","id":"20190925_Terezvaros_szerint_nem_kampanyfogas_a_keruleti_nyugdijasoknak_kuldott_10_ezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02bf77c-5ccf-47ed-9945-9d0ddb347b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac9a11f-ac0a-4a22-9c8b-7f762563fe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Terezvaros_szerint_nem_kampanyfogas_a_keruleti_nyugdijasoknak_kuldott_10_ezer_forint","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:01","title":"Terézváros szerint nem kampányfogás a kerületi nyugdíjasoknak küldött 10 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80","c_author":"Vilmos Endréné","category":"360","description":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40 lett a 3,60-as kenyér ára? Ezt kísérelte meg felderíteni az Országos Piackutató Intézet 1984 nyarán végzett vizsgálata. A kutatás eredményeit akkor a HVG közölte, ezek alapján mindenki eldöntheti, mennyire hasonlít mostani élete (vagy családjáé) ahhoz, amilyen a Kádár-rendszer utolsó évtizedében volt. Ez történt 35 évvel ezelőtt – időutazás a HVG-vel.","shortLead":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40...","id":"20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9251b64a-17b5-4a6a-9991-d20bac3d0bf3","keywords":null,"link":"/360/20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:00","title":"Hol volt már a 3,60-as kenyér! 35 éve így élt együtt az ország az elszabaduló drágulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előkerült a szeptember 16-án elhunyt előadóművész végrendelete.","shortLead":"Előkerült a szeptember 16-án elhunyt előadóművész végrendelete.","id":"20190926_Kiderult_ki_neveli_Terry_Black_gyerekeit_az_apjuk_halala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cb419f-e591-4a30-a38b-0438ec604d87","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Kiderult_ki_neveli_Terry_Black_gyerekeit_az_apjuk_halala_utan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:14","title":"Kiderült, ki neveli Terry Black gyerekeit az apjuk halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]