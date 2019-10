Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International levelet írt a Budapesten tárgyaló Antti Rinnének, hogy kérje számon Orbánon a jogállamiság leépítésének kérdéseit.\r

\r

","shortLead":"Az Amnesty International levelet írt a Budapesten tárgyaló Antti Rinnének, hogy kérje számon Orbánon a jogállamiság...","id":"20190930_orban_amnesty_rinne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e304aeb3-21d0-43fc-8747-7bcc7a6ebcc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_orban_amnesty_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:23","title":"Orbánnak kényelmetlen kérdések feszegetését kérik a finn miniszterelnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","id":"20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfe2a11-d989-4890-b2e3-1bd189579733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:25","title":"Ilyen a legújabb nyitott tetős Ferrari abszolút fapados kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A tanulásban valamiért elakadt diákoknak nyújt segítséget egy új kezdeményezés. Az Ezcool tanulásközpont nem iskola, nem magántanár, nem pszichológiai segítség, hanem mindez együtt: egyfajta ifjúsági coaching.","shortLead":"A tanulásban valamiért elakadt diákoknak nyújt segítséget egy új kezdeményezés. Az Ezcool tanulásközpont nem iskola...","id":"20190930_Biztos_hogy_segit_a_korrepetalas_ha_nem_megy_a_matek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a4c386-8fe1-498c-b127-f4c55bd85810","keywords":null,"link":"/360/20190930_Biztos_hogy_segit_a_korrepetalas_ha_nem_megy_a_matek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:00","title":"Biztos, hogy segít a korrepetálás, ha nem megy a matek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a291aabe-0cca-4ff1-b3c3-84c32a79b857","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem az üzletekben csaptak fel a lángok.","shortLead":"Nem az üzletekben csaptak fel a lángok.","id":"20190929_arkad_tuz_bevasarlokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a291aabe-0cca-4ff1-b3c3-84c32a79b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b455f3-ab03-4835-8cfa-547b23bb6fe1","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_arkad_tuz_bevasarlokozpont","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:58","title":"Tűz volt a budapesti Árkádban, kiürítik az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6100087c-cf67-4357-b35d-ba66355d5d45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármesterjelöltje osztotta meg a fotót.","shortLead":"A város polgármesterjelöltje osztotta meg a fotót.","id":"20190930_Patkany_szaladgalt_a_berettyoujfalui_korhaz_folyosojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6100087c-cf67-4357-b35d-ba66355d5d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddb403b-0608-4cf9-b4ba-f6a7629782ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Patkany_szaladgalt_a_berettyoujfalui_korhaz_folyosojan","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:42","title":"Patkány szaladgált a berettyóújfalui kórház folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","id":"20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3cbef-001e-4195-b4c6-ee62e784429d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","timestamp":"2019. október. 01. 08:35","title":"Most mi, magyarok is kipróbálhatjuk Philip Zimbardo módszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05f231-d904-4c67-ab1b-ef72a1a0af51","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:44","title":"Hatalmas széllel érkezik a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","shortLead":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","id":"20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c2f7e8-9b8b-4064-aaa3-f85ef90c965e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:56","title":"Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]