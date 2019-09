Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök tárgyalni is fog, a Fratelli d'Italia párt elnökével fog találkozni.","shortLead":"A miniszterelnök tárgyalni is fog, a Fratelli d'Italia párt elnökével fog találkozni.","id":"20190920_Atreju_orban_viktor_roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3148a5-19ed-4673-8d4e-b145e2c37e64","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Atreju_orban_viktor_roma","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:59","title":"Római jobboldali rendezvényen mond beszédet Orbán szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","shortLead":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","id":"20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3fdf16-667f-4a29-99eb-e02c901fca1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"Választási csalást sejt az ellenzék, feljelentést tesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","shortLead":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","id":"20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fdca83-8a34-4390-b9cc-ccd8689a534e","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:01","title":"Beck Zoli is beszállt a pécsi kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e944b85-d2d4-4fb6-aed0-6120945ad571","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Bíróságnak kell eldöntenie, jogszerű volt-e az Európai Bizottság döntése, amellyel nem kevesebb mint 13 milliárd eurós büntetést szabott ki a techóriásra. A Google mindenesetre - igaz, némileg eltérő ügyben - egyelőre nyerésre áll egy európai bírósági ügyben.","shortLead":"Az Európai Bíróságnak kell eldöntenie, jogszerű volt-e az Európai Bizottság döntése, amellyel nem kevesebb mint 13...","id":"20190919_apple_adoelkerules_adoparadicsom_vestager","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e944b85-d2d4-4fb6-aed0-6120945ad571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bac4f6-2e0d-403d-a1a0-2859c7ffae39","keywords":null,"link":"/kkv/20190919_apple_adoelkerules_adoparadicsom_vestager","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:00","title":"A világ legnagyobb adóbotránya: Apple kontra EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","shortLead":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","id":"20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0f177-9016-4670-9a2f-9e4eea3c398a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:59","title":"Ultraluxus Bentley divatterepjáró cowboyoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint minderről a polgármester is tudott.","shortLead":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint...","id":"20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02626b9-d099-4f3b-9520-8005b48b240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:17","title":"A Fidesz politikusa részesülni akart az egri vár fejlesztési pénzeiből, állítja a volt igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]