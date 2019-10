Milliárdokkal támogatja a kormány Király Gábor egyesületét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres akar lenni.","shortLead":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres...","id":"201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4939eb-63e5-4e91-8010-d3e4b862dfd5","keywords":null,"link":"/360/201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","timestamp":"2019. október. 04. 15:30","title":"Kezdhet aggódni a két kolbászfellegvár, Gyula és Békéscsaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedd2c60-cc08-4737-bbdf-b9f5b6d7ad85","c_author":"","category":"vilag","description":"Az olyan gazdag nyugati demokráciák, mint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia eddig visszautasították az el nem ismert, úgynevezett Iszlám Államhoz csatlakozó állampolgárok szervezett visszatérését. Az ok: túlzottan is tartanak attól,hogy nem képesek megfelelően átvilágítani a hazatérőket. Koszovó azonban meglepő módon más utat választott. Ezt szentesítheti a vasárnapi előrehozott választás, amely után női miniszterelnöke lehet az országnak.","shortLead":"Az olyan gazdag nyugati demokráciák, mint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia eddig visszautasították az el...","id":"20191004_Koszovo_visszafogadna_az_Iszlam_Allam_terror_uralmabol_hazatero_polgarait__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedd2c60-cc08-4737-bbdf-b9f5b6d7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7b3a58-e322-440d-b4c3-4eecc39d6733","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Koszovo_visszafogadna_az_Iszlam_Allam_terror_uralmabol_hazatero_polgarait__video","timestamp":"2019. október. 04. 18:15","title":"Koszovó visszafogadná az Iszlám Állam terror uralmából hazatérő polgárait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c7681b-c0e7-4f0a-b2cb-a84b9d0acb93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit rendszámos autóval Románia felé igyekeztek.","shortLead":"A brit rendszámos autóval Románia felé igyekeztek.","id":"20191004_Szep_peldany_ez_a_lopott_VW_Touareg_R_amely_fennakadt_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c7681b-c0e7-4f0a-b2cb-a84b9d0acb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55da82bd-1f2b-4ad4-b66e-147390a659ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Szep_peldany_ez_a_lopott_VW_Touareg_R_amely_fennakadt_a_hataron","timestamp":"2019. október. 04. 10:21","title":"Szép példány ez a lopott VW Touareg R, amely fennakadt a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","shortLead":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","id":"20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ef7-3260-48ba-8f27-25795b2908b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","timestamp":"2019. október. 04. 22:02","title":"Két rendőrt lőtt agyon egy ámokfutó Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már biztos, hogy zártkapus lesz a mérkőzés. Az UEFA pénzbüntetést is kiszabott a magyar szövetségre a Szlovákia elleni meccsen történtek miatt. ","shortLead":"Most már biztos, hogy zártkapus lesz a mérkőzés. Az UEFA pénzbüntetést is kiszabott a magyar szövetségre a Szlovákia...","id":"20191004_zartkapus_aMagyarorszag_Azerbajdzsan_Ebselejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c3e0a8-293e-4b2b-bab5-d3c5ea5f6b5c","keywords":null,"link":"/sport/20191004_zartkapus_aMagyarorszag_Azerbajdzsan_Ebselejtezo","timestamp":"2019. október. 04. 20:22","title":"Gyerekekkel töltenék meg a stadiont a Magyarország-Azerbajdzsán Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","shortLead":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","id":"20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c5f3b-88de-40b9-a08e-32ae827d8d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","timestamp":"2019. október. 05. 15:50","title":"Karácsony: A helyi közösségek önrendelkezését kell feléleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére képes egyetlen feltöltéssel, miközben 100-szor halkabb, mint egy helikopter.","shortLead":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére...","id":"20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e35ce45-1131-4bc0-86bc-e50bf1c4fea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 04. 18:03","title":"Repülő autóval modernizálná a közlekedést a Google alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","shortLead":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","id":"20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06d4c8-8165-47c5-a1f1-8b793a8f4265","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","timestamp":"2019. október. 04. 06:41","title":"Libabőröztető autólista: elárverezik Paul Walker 21 járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]