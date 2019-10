Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ca887-809b-4171-9e5d-2afc7d1386e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kreatív apuka és a fia letöltött egy autót az internetről.","shortLead":"Egy kreatív apuka és a fia letöltött egy autót az internetről.","id":"20191014_Video_Mozgasban_a_3Dvel_nyomtatott_Lamborghini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ca887-809b-4171-9e5d-2afc7d1386e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5934df03-e7a6-4592-a6d1-aa9a76f25cf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Video_Mozgasban_a_3Dvel_nyomtatott_Lamborghini","timestamp":"2019. október. 14. 09:02","title":"Videó: Mozgásban a 3D-printerrel nyomtatott Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit, hogy 2022-ben útnak indíthassák első \"csomagjukat\" a Mars felé.","shortLead":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit...","id":"20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592569b0-7664-47fd-bb15-8982bbf0cbb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","timestamp":"2019. október. 14. 14:03","title":"A kormányok után egy magánvállalat is kinézte magának a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","shortLead":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","id":"20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad19486b-74f7-4883-b378-a5cc3aa4c341","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 14. 18:01","title":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal is nyomoz a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","shortLead":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","id":"20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8dedc-c2c9-4b7a-82e9-2d7a6825027a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","timestamp":"2019. október. 14. 15:56","title":"Vádat emeltek egy vasutas ellen, aki egymással szemben indított el két vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"Nincs új a NER alatt, Schwajda György, a Soroksári úti Nemzeti Színház első igazgatója már 1985-ben megírta, hogy igenis van olyan választási szisztéma, amelyben az a férfi lesz a település első embere, akit a csupasz hátsó fertályáról felismer a felesége. Bár a plébános hátsója többeket megtévesztett, végül győzedelmeskedett a demokrácia, s bekerült a magas hivatalba a nép egyszerű fia. Vigyázat, szemelvények és spoiler, ami azonban egyáltalán nem ront A rátóti legényanya című örökbecsű opusz élvezeti értékén!","shortLead":"Nincs új a NER alatt, Schwajda György, a Soroksári úti Nemzeti Színház első igazgatója már 1985-ben megírta...","id":"20191014_Jakus_Ibolya_A_gyori_legenyanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25ab679-2081-4783-b682-9bd060f0d3d6","keywords":null,"link":"/360/20191014_Jakus_Ibolya_A_gyori_legenyanya","timestamp":"2019. október. 14. 18:30","title":"Jakus Ibolya: A győri legényanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]